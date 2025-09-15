Totti e Bocchi, qualcosa non torna sull’anniversario: “Ha ragione Ilary”

Un anniversario da sogno, una suite da mille e una notte e un regalo che farebbe girare la testa a chiunque: Francesco Totti e Noemi Bocchi hanno celebrato il loro terzo anniversario lo scorso 13 settembre 2025. La loro storia, nata e cresciuta dopo la fine del matrimonio con Ilary Blasi, si è subito trasformata in un vero e proprio caso mediatico: un turbine di emozioni, pettegolezzi e polemiche che ha travolto tutti i protagonisti come una tempesta perfetta.

Come noto, il celebre ex calciatore e la ex velina – una delle coppie più amate e chiacchierate d’Italia – hanno lasciato il passato in tutt’altro che buone acque, tra reciproche accuse di tradimenti e rimpalli di responsabilità che rendono complicatissima la ricostruzione della verità. Eppure, qualche follower, insospettito da un dettaglio sull’anniversario di Totti con il nuovo amore Noemi, ha riacceso le speculazioni, mandando in fibrillazione fan ed esperti di gossip.

Totti e Noemi: un anniversario da sogno

Per festeggiare i tre anni insieme, Francesco Totti ha scelto l’hotel cinque stelle Rome Cavalieri Waldorf Astoria, con una suite esclusiva che domina la città eterna. La “penthouse suite” è stata addobbata con palloncini e cuoricini, e al centro della stanza spiccava una torta a forma di cuore con la scritta “Buon anniversario” in cioccolato bianco.

Noemi Bocchi ha condiviso sui social alcuni dettagli della serata, tra cui un regalo misterioso firmato Hermès: una scatola preziosa che lascia intuire il contenuto di alto valore economico, forse una borsa.

Il mistero delle date: ha ragione Ilary Blasi?

Nonostante lo sfoggio di romanticismo, la scelta del 13 settembre come data dell’anniversario ha suscitato interrogativi. Giuseppe Candela, nella rubrica “C’è chi dice che” su Chi, ha ricordato che Francesco Totti aveva dichiarato: “La nostra storia è iniziata dopo Capodanno e si è consolidata a marzo 2022. Non sono stato io a tradire per primo”.

Se la relazione fosse effettivamente cominciata a gennaio 2022, riporta Today.it, festeggiare il terzo anniversario a settembre 2025 comporterebbe una discrepanza temporale di circa sei mesi. Un’altra possibilità è che il 13 settembre sia stato scelto come data simbolica, ma resta aperta la questione della cronologia reale degli eventi e delle implicazioni che ne derivano.

