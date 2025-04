Tottenham vs Nottingham: pronostico e statistiche Premier League

La Premier League regala sempre emozioni fino all’ultimo minuto e la sfida tra Tottenham e Nottingham Forest, in programma lunedì 21 aprile 2025 alle ore 21:00 presso il Tottenham Hotspur Stadium di Londra, si annuncia particolarmente interessante. Analizziamo i principali dati, le statistiche recenti e le quote aggiornate per interpretare al meglio le aspettative della vigilia.

Statistiche e precedenti: equilibrio tra Tottenham e Nottingham Forest

La partita tra Tottenham e Nottingham Forest rappresenta un confronto che, negli ultimi anni, ha spesso riservato sorprese. Ecco alcuni dati salienti:

L’ultimo precedente ufficiale ha visto il Nottingham Forest prevalere 1-0 grazie a una rete di Elanga al ventottesimo minuto.

L'ultimo successo degli ospiti a Londra risale addirittura al 1° marzo 1997.

Dal ritorno in Premier League, il Tottenham ha vinto gli ultimi due precedenti casalinghi contro i Tricky Trees.

Entrambe le squadre arrivano a questa partita da situazioni diverse: i londinesi di Postecoglou sono reduci dall’accesso alle semifinali di Europa League, mentre il Nottingham Forest ha subito due sconfitte consecutive contro Aston Villa ed Everton, rischiando di abbandonare la zona Champions dopo essere stati a lungo in terza posizione.

Secondo i bookmakers, l’equilibrio regna sovrano: la vittoria degli Spurs è quotata a 2.50, mentre il successo degli ospiti è valutato a 2.70. Il pareggio si attesta a 3.50, evidenziando una partita difficile da decifrare anche per gli addetti ai lavori. Le previsioni vedono un leggero favore per il pareggio, con l’ipotesi di un risultato finale di 1-1 e la possibilità di una partita con meno di 2.5 gol complessivi. Interessante anche la quota relativa al mercato Goal/NoGoal, che suggerisce almeno una rete per parte.

La sfida si presenta quindi come un’occasione cruciale sia per il Tottenham, che punta a chiudere in bellezza la stagione in campionato dopo i successi europei, sia per il Nottingham Forest, che cerca riscatto e punti fondamentali per restare in corsa per l’Europa che conta.

In conclusione, Tottenham e Nottingham Forest si affrontano in una partita dal pronostico incerto. Le quote dei principali operatori (Spurs a 2.50, Forest a 2.70, pareggio a 3.50) riflettono l’equilibrio della vigilia. Un confronto che promette spettacolo, motivazioni e grande intensità su entrambi i fronti. Continua a seguire le nostre analisi esclusive e le statistiche dettagliate sulle partite più avvincenti della Premier League!