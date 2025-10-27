Attimi di panico per oltre 300 persone a bordo di un volo internazionale decollato sabato 25 ottobre. Pochi istanti dopo il decollo, il velivolo è stato coinvolto in una pericolosa collisione generando una situazione di emergenza e preoccupazione tra i passeggeri.

Impatto tra volo: la decisione del comandante

Nonostante il violento impatto, il comandante, dopo un’attenta valutazione delle condizioni dell’aeromobile, ha scelto di proseguire la rotta prevista. L’atterraggio è avvenuto regolarmente presso l’aeroporto internazionale di destinazione, con grande sollievo per passeggeri ed equipaggio. Secondo quanto riportato dalla compagnia, nessuno ha riportato ferite, ma lo spavento è stato notevole.

Il volo coinvolto e le immagini diffuse sui social

Il volo in questione è l’SV340 della Saudia Airlines, operato da un Boeing 777 tra Algeri e Jeddah, con a bordo circa 300 passeggeri. Il velivolo ha colpito in pieno uno stormo di uccelli in modo violento. Il muso dell’aereo, visibilmente danneggiato, mostrava chiaramente i segni dell’impatto con i volatili. Le immagini circolate ampiamente sui social network nelle ore successive, che ritraevano il cono di prua ricoperto di sangue, hanno suscitato reazioni e preoccupazioni a livello globale.

