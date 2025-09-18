Terrore in Italia, bimbo di 9 anni sbranato da un pitbull: “Era al guinzaglio ma senza museruola”

Grave episodio di cronaca a Scafati, in provincia di Salerno, dove un bambino di 9 anni è stato attaccato da un pitbull. L’aggressione è avvenuta in mattinata, mentre il minore stava uscendo dalla propria abitazione. L’animale, pur essendo legato al guinzaglio, non indossava la museruola, elemento di sicurezza previsto dalla normativa per alcune razze canine.

Bimbo aggredito da un pitbull a Scafati: la dinamica

Dalle prime ricostruzioni, il pitbull si trovava sotto il controllo del proprietario tramite guinzaglio, ma era privo di museruola. L’assenza di questo dispositivo ha permesso all’animale di colpire improvvisamente il bambino, provocando ferite profonde agli arti. L’attacco è stato repentino e ha sorpreso sia il minore che le persone presenti nelle vicinanze, impedendo un intervento tempestivo per evitare l’incidente.

Intervento dei soccorsi e la corsa in ospedale

Immediatamente dopo l’aggressione, sono stati allertati i soccorsi del 118. Il bambino è stato trasportato con urgenza all’ospedale Umberto I di Nocera Inferiore per ricevere le prime cure mediche e stabilizzare le condizioni cliniche. Considerata la gravità dei traumi, in particolare a carico degli arti, è stato disposto un trasferimento presso il Santobono di Napoli, struttura di eccellenza specializzata in cure pediatriche.

