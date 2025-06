Terribile incidente, una vittima e traffico bloccato: la situazione

Un altro dramma sulle strade italiane: è accaduto tutto poco dopo le 10 del mattino di oggi, giovedì 5 giugno 2025. Un violento scontro frontale tra un’automobile e un mezzo pesante ha causato la morte di una donna, che ha perso la vita sul colpo. Il traffico è stato completamente bloccato, mentre le forze dell’ordine sono al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica.

Il violento impatto: frontale fatale all’altezza del km 73

L’incidente si è verificato al chilometro 73 della via Appia, nei pressi dell’incrocio con la Migliara 42 e mezzo, a Latina. Secondo le prime ricostruzioni, un camion diretto verso sud avrebbe sbandato all’improvviso, invadendo la corsia opposta. È lì che si è consumata la tragedia: l’autocarro ha colpito frontalmente un’automobile con a bordo due donne, sorelle. L’impatto è stato devastante.

Chiusa la via Appia: traffico in tilt e rilievi in corso

Il tratto della via Appia interessato dall’incidente è stato immediatamente chiuso in entrambe le direzioni. Le squadre Anas e gli agenti della polizia stradale sono intervenuti per gestire l’emergenza e deviare il traffico, che ha subito pesanti rallentamenti. Il blocco ha interessato in particolare l’area compresa tra la 156 dei Monti Lepini e la Migliara 42,5.

Gli agenti stanno ora raccogliendo elementi utili a ricostruire la dinamica del sinistro. Al momento, si ipotizza un errore del conducente del camion che avrebbe perso il controllo del mezzo, ma non si escludono eventuali guasti meccanici o altre cause. Saranno i rilievi tecnici e le testimonianze a chiarire le responsabilità.

