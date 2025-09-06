Terribile incidente, una morte atroce: “Era giovanissimo”

La tranquillità della notte tra venerdì 5 e sabato 6 settembre è stata improvvisamente interrotta da un forte boato, seguito dallo schianto di un’auto contro un muro in cemento. Un rumore che ha destato i residenti della zona e che si è rivelato il preludio a una tragedia: un giovanissimo ha perso la vita sul colpo. Come è accaduto.

Incidente mortale nella notte a Silla di Sassano

Un grave incidente stradale si è verificato nelle prime ore di sabato 6 settembre nella frazione Silla di Sassano, in provincia di Salerno. Un giovane di 24 anni, residente a Sala Consilina, ha perso la vita dopo che la sua automobile si è schiantata contro un muro in cemento.

Dinamica dell’incidente e primi soccorsi

Il ragazzo era al volante di una Lancia Ypsilon quando, per cause in fase di accertamento, ha perso il controllo del veicolo finendo contro una parete. L’impatto è stato particolarmente violento e ha provocato la morte immediata del giovane conducente.

Alcuni abitanti della zona, svegliati dal forte rumore dello schianto, hanno chiamato i soccorsi. Gli operatori del 118 sono intervenuti rapidamente, ma ogni tentativo di rianimazione si è rivelato inutile: il decesso è stato constatato sul posto.

