Terribile incidente sulla SS71, morta una donna: grave una 51enne

Un terribile incidente stradale è avvenuto lunedì pomeriggio lungo la SS 671, poco prima dell’ingresso della galleria Montenegrone, in direzione Nembro, nel territorio di Torre De Roveri. L’incidente ha coinvolto un’automobile e un mezzo pesante, causando la morte di una donna di 54 anni. Nell’impatto è rimasto gravemente ferito anche un uomo di 51 anni, che è stato soccorso in codice rosso e trasportato d’urgenza in ospedale. Al momento non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle sue condizioni di salute, ma la situazione appare seria.

L’incidente ha bloccato il traffico in entrambe le direzioni, provocando significativi disagi alla circolazione stradale. Le autorità hanno immediatamente avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’accaduto e determinare le cause esatte di questa tragedia.



