Terribile incidente in campo per il giocatore della nazionale: cade e si rompe il collo, a rischio paralisi

Terribile incidente e momenti di terrore durante una partita del campionato di seconda divisione cinese, dove un centrocampista del Guangxi Pingguo, titolare nella Nazionale del Togo, ha subito un gravissimo infortunio dopo uno scontro di gioco finito nel peggiore dei modi. L’atleta è caduto fuori dal campo, andando a sbattere violentemente la testa contro un cartellone pubblicitario a Led posto a ridosso della linea di bordocampo.

Il calciatore della nazionale togolese Samuel Asamoah si è rotto il collo dopo aver sbattuto la testa contro un cartellone pubblicitario al led a bordo campo, durante una partita di seconda divisione in Cina. #ANSA https://t.co/DEh5btL1uf pic.twitter.com/cxNDG9gEnl — Agenzia ANSA (@Agenzia_Ansa) October 9, 2025

Soccorso immediatamente e portato d’urgenza in ospedale, lo sfortunato atleta è stato sottoposto a un intervento chirurgico per stabilizzare la colonna vertebrale. Secondo quanto riferito dal club, le sue condizioni sono stabili, ma la prognosi resta riservata.

In un primo momento, i medici avevano temuto una possibile paralisi permanente, possibilità che purtroppo rimane far i peggiori timori di sanitari, club e tifosi. Ovviamente, anche se l’ipotesi più nefasta fosse scongiurata, è probabile che la carriera sportiva del calciatore africano sia seriamente compromessa.

Le riprese televisive hanno mostrato l’impatto drammatico: il giocatore, il togolese Samuel Asamoah, 31 anni, è stato spinto da un avversario durante un duello per il possesso del pallone, perdendo l’equilibrio e finendo contro il tabellone pubblicitario. Il colpo gli ha causato una frattura al collo e danni ai nervi spinali. (continua dopo la foto)

Dopo lo scontro, Asamoah è rimasto a terra immobile per lunghi secondi, mentre compagni, avversari e staff medico si muovevano in campo visibilmente sotto choc. Trasportato in una struttura specializzata, il giocatore è stato operato d’urgenza.

Il Guangxi Pingguo, con un comunicato ufficiale, ha confermato che “il calciatore è a rischio di paraplegia grave e salterà tutte le partite rimanenti della stagione”. Nelle ore successive all’intervento, la società ha aggiunto che le condizioni restano stabili, ma non si escludono danni permanenti.

Un incidente che riapre il dibattito sulla sicurezza negli impianti sportivi cinesi, dove la distanza tra linea laterale e tabelloni pubblicitari continua a essere minima, aumentando il rischio di infortuni gravi come quello che ha colpito Asamoah.

