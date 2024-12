Terribile incidente dopo la serata in discoteca: a bordo tutti giovani

C’erano 4 ragazzi giovanissimi a bordo della Fiat 500 L che si è ribaltata nella notte tra giovedì 19 e venerdì 20 dicembre 2024. Alcuni residenti della zona, scesi in strada dopo il tremendo rumore dello schianto, la macchina si è ribaltata e ha centrato alcuni muri di recinzione prima di cappottarsi più volte sulla carreggiata di traverso. Il bilancio è gravissimo. (Continua dopo le foto)

Incidente Velletri, auto si schianta e si ribalta

Il tragico sinistro è avvenuto in nottata tra giovedì 19 e venerdì 20 dicembre 2024 lungo via 5 Archi, la strada rurale che conduce da Velletri verso Nettuno, a cavallo tra le province di Roma e Latina. Una Fiat 500 L si è schiantata e si è ribaltata più volte finendo cappottata. A bordo del mezzo, viaggiavano tutti ragazzi tra i 22 e i 24 anni residenti a Velletri, che tornavano a casa dopo una nottata in un locale notturno dove avevano passato la serata. Nell’incidente non sono rimasti coinvolti altri mezzi. (Continua dopo le foto)

I soccorsi

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento veliterno squadra 27A che hanno dovuto estrarre alcuni dei feriti incastrati nell’abitacolo della Fiat 500 L. In via 5 Archi sono giunte anche diverse ambulanze del 118 da Cisterna di Latina, Aprilia e dai Castelli Romani, che hanno soccorso i feriti per poi trasportarli agli ospedali Tor Vergata a Roma, a Latina e a Velletri. I Carabinieri del Nucleo Radiomobile della locale Compagni si sono occupati dei rilievi. La strada è stata chiusa dalle 3 di questa notte per diverse ore. Il bilancio dell’incidente è tragico.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva