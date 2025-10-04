Terribile incendio in galleria in autostrada: tutto bloccato

Un incendio di vasta entità ha coinvolto un mezzo pesante carico di materiali tessili nella notte, all’interno della galleria Largnano, lungo il tratto della A1 Direttissima tra Firenze e Bologna. L’evento ha provocato la chiusura totale della carreggiata in entrambe le direzioni. Al momento, non è ancora possibile stimare i tempi di riapertura del tratto autostradale.

Danni strutturali e intervento dei vigili del fuoco

Il camion e il suo carico sono stati completamente distrutti dalle fiamme, che si sono propagate rapidamente a causa della natura dei materiali trasportati. Le squadre dei vigili del fuoco provenienti sia da Firenze che da Bologna sono intervenute per diverse ore, lavorando alla completa messa in sicurezza della zona. Le temperature molto elevate raggiunte all’interno della galleria hanno causato danni significativi alla struttura, in particolare al rivestimento interno e agli impianti di ventilazione e illuminazione.

Gestione del traffico e deviazioni consigliate

La chiusura del tratto autostradale sta causando forti disagi al traffico, soprattutto in direzione nord. La A1 Panoramica rappresenta attualmente l’unica alternativa percorribile, mentre è possibile anche uscire a Barberino di Mugello e rientrare al casello di Firenzuola seguendo la viabilità ordinaria. Nonostante le deviazioni segnalate, si registrano rallentamenti e code, specialmente nelle prime ore del mattino.

