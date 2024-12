Home | Terribile esplosione in Italia, ha tremato tutto: fumo nero sulla città

Questa mattina, lunedì 9 dicembre, un’esplosione di violenza inaudita ha scosso la zona di Calenzano, nel Fiorentino, causando un’onda d’urto che è stata avvertita in tutta la città di Firenze e in aree circostanti. L’incidente, che ha coinvolto una raffineria, ha generato una nube di fumo nero che ha oscurato il cielo e ha provocato danni significativi alle strutture adiacenti. L’esplosione ha fatto tremare i pavimenti degli edifici, allarmando residenti e lavoratori della zona, e costringendo le autorità a intervenire tempestivamente.

Terribile esplosione

Immediatamente dopo l’esplosione, il sistema di emergenza sanitaria regionale, insieme ai vigili del fuoco e alle forze dell’ordine, è giunto sul luogo per cercare di contenere i danni e prestare soccorso alle persone coinvolte. Il presidente della Regione Toscana ha confermato l’incidente sui social, assicurando che le autorità competenti stavano lavorando per valutare l’entità del disastro. Ci sarebbero alcuni feriti nell’esplosione avvenuta questa mattina, ma non è ancora stato fornito un bilancio. (continua dopo la foto)

Fumo nero sulla città

L’esplosione, oltre a danneggiare fisicamente la raffineria e gli edifici circostanti, ha avuto un impatto visibile sulla città di Firenze, dove una densa nuvola di fumo nero ha oscurato il cielo. I residenti hanno documentato l’accaduto attraverso video che sono diventati virali in pochi minuti, suscitando preoccupazione anche nei quartieri più distanti dall’area dell’incidente. Il forte odore di combustione e l’oscuramento del cielo hanno fatto temere per la sicurezza ambientale e per la salute dei cittadini, con le autorità locali che hanno chiesto di evitare l’area e di seguire gli aggiornamenti ufficiali.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva