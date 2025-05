Home | Terremoto in serie B! Penalità di 4 punti e retrocessione per il Brescia: la classifica riscritta

A campionato appena concluso, la Serie B viene scossa da un clamoroso colpo di scena: una possibile penalizzazione a carico del Brescia Calcio potrebbe riscrivere la classifica e cambiare il destino di almeno quattro squadre. La notizia è stata anticipata dalla Gazzetta dello Sport e trova ora conferma anche nel comunicato ufficiale della Lega Serie B.

Brescia verso una penalità di 4 punti: rischio retrocessione

Secondo quanto riportato, il Brescia del presidente Massimo Cellino sarebbe a un passo da una sanzione di 4 punti in classifica per irregolarità nei pagamenti di stipendi e contributi relativi alla scadenza di febbraio. Il club avrebbe utilizzato crediti d’imposta rivelatisi inesistenti per coprire la parte fiscale degli emolumenti.

A seguito della segnalazione da parte della Covisoc, le verifiche sono state condotte dalla Procura Federale, che ha ricevuto risposta definitiva dall’Agenzia delle Entrate lo scorso venerdì 16 maggio. La penalizzazione, se confermata, porterebbe il Brescia al terz’ultimo posto, determinando la retrocessione diretta in Serie C.

Nuovi scenari: si salva il Frosinone, playout per Sampdoria e Salernitana

L’ipotetica nuova classifica modificherebbe radicalmente la griglia salvezza:

Frosinone , inizialmente coinvolto nei playout, sarebbe matematicamente salvo ;

, inizialmente coinvolto nei playout, sarebbe ; Salernitana diventerebbe quint’ultima e guadagnerebbe la miglior posizione per i playout ;

diventerebbe quint’ultima e guadagnerebbe ; Sampdoria, attualmente retrocessa, potrebbe tornare in corsa per la salvezza proprio tramite spareggi.

Si tratterebbe di un colpo di scena storico, che riaprirebbe i giochi quando sembravano già chiusi.

Playout rinviati: il comunicato della Lega Serie B

Nel pomeriggio di sabato 18 maggio, la Lega Serie B ha pubblicato il Comunicato Ufficiale n. 211, annunciando il rinvio a data da destinarsi delle gare di playout inizialmente previste il 19 e 26 maggio.

“La decisione è motivata dalla necessità di garantire i principi dell’equa competizione e della regolarità del Campionato, nonché salvaguardare le esigenze organizzative e di programmazione sportiva dei Club”, si legge nella nota.

La Lega ha preso atto della comunicazione ricevuta dalla Procura Federale, la quale ha formalizzato l’intenzione di procedere con un deferimento a carico di una società (il Brescia), per violazioni potenzialmente idonee a modificare la classifica finale del campionato in corso.

Attesa per la nuova classifica e la ricalendarizzazione dei playout

A questo punto, sarà necessario attendere l’evoluzione del procedimento sportivo per conoscere l’entità della sanzione e la nuova classifica ufficiale. Solo successivamente, la Lega potrà comunicare le nuove date dei playout.

L’episodio apre l’ennesimo caso giudiziario in Serie B e rischia di compromettere la regolarità sportiva in una fase delicatissima della stagione. Nei prossimi giorni si attendono sviluppi ufficiali e, soprattutto, le decisioni del Giudice Sportivo.

Aggiornamento in corso: seguiranno aggiornamenti non appena saranno ufficializzate le decisioni della Procura e le nuove disposizioni della Lega.

