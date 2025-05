Serie A: oggi la super giornata che vale Scudetto, Europa e salvezza

La trentasettesima giornata di Serie A si preannuncia decisiva per tutti gli obiettivi stagionali: nove partite in contemporanea, come non accadeva dal novembre 2010, accenderanno il sabato del calcio italiano. Dallo Scudetto alla qualificazione europea, fino alla lotta per non retrocedere, il turno promette scintille.

In apertura, l’anticipo Genoa-Atalanta, poi spazio a sfide cruciali: Napoli e Inter si contendono il titolo affrontando rispettivamente Parma e Lazio; Juventus, Roma, Milan, Fiorentina e Bologna si giocano le speranze europee; mentre in coda, sarà battaglia tra Lecce, Torino, Empoli, Venezia, Cagliari e Verona.

Corsa Scudetto: Napoli con il match point, l’Inter non molla

La squadra di Antonio Conte arriva al penultimo turno con un punto di vantaggio sull’Inter e ha dunque il primo match point per lo Scudetto. Per assicurarsi il quarto tricolore della sua storia, il Napoli deve battere il Parma al Tardini e sperare che l’Inter non vinca contro la Lazio a San Siro. Tuttavia, gli azzurri sono privi di Juan Jesus, Buongiorno e Lobotka, e affrontano un Parma che cerca punti salvezza.

L’Inter di Inzaghi, ancora in corsa anche in Champions League, non farà turnover salvo per Pavard e Lautaro. La recente frenata del Napoli ha riacceso la speranza e i nerazzurri vogliono provarci fino in fondo, nella consapevolezza che un successo contro la Lazio potrebbe tenere vivo il sogno fino all’ultima giornata.

Europa: la Juventus può blindare la Champions

Al centro dell’attenzione anche la lotta per la qualificazione alla prossima Champions League. In questo momento, la Juventus è quarta a pari punti con la Lazio, ma in vantaggio nei confronti diretti. La squadra di Tudor ospita l’Udinese e ha l’opportunità di chiudere i giochi, anche se dovrà sperare in risultati favorevoli dagli altri campi.

La Lazio, in trasferta contro l’Inter, affronta una delle trasferte più complesse del calendario. Dietro, si affrontano in scontri diretti Roma e Milan, oltre a Fiorentina e Bologna. I rossoneri e i viola, viste le ultime prestazioni, sono ancora in corsa solo grazie ai calcoli aritmetici, ma Ranieri e Italiano cercano il colpo che possa rimetterli in corsa. Per farcela servono due vittorie e qualche passo falso di chi li precede.

Salvezza: Lecce-Torino e Cagliari-Venezia sotto i riflettori

La volata per evitare la retrocessione coinvolge sei squadre e cinque partite, con scenari aperti. Il Monza, già retrocesso, ospita l’Empoli, che si gioca tutto. Stesso discorso per Lecce e Torino, appaiate a 28 punti, che si affrontano in un vero spareggio salvezza.

Tutta da seguire anche Cagliari-Venezia: i sardi sono a quota 33 e hanno bisogno di chiudere il discorso salvezza. I veneti, invece, sono terzultimi a 29 e devono puntare al colpo esterno. Attenzione anche al Verona, che riceve il Como già salvo ma in forma smagliante, reduce da sei vittorie consecutive. I gialloblù non possono permettersi passi falsi.

Un finale di stagione incandescente

Con ancora tutti i verdetti da decidere, questa trentasettesima giornata entrerà nella storia per l’intensità e la posta in palio. Il ritorno delle nove partite in contemporanea restituisce alla Serie A il sapore delle grandi volate finali. E sabato sera, più di una squadra potrebbe già conoscere il proprio destino.

