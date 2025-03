Terremoto in Italia, la terra è tornata a tremare: molta paura

Nuova scossa di terremoto avvertita oggi in Italia. Il sisma è stato registrato intorno alle 11:45. Stando ai dati forniti dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), la scossa si è verificata ad una profondità di 16 km. La terra, dunque, ha tremato nuovamente in Italia. Numerose segnalazioni sono pervenute sui social. Per fortuna la scossa è stata di lieve entità e non ha causato danni significativi. (Continua…)

Terremoto in Italia, la terra torna a tremare

Oggi, intorno alle 11:45, la terra è tornata a tremare in Italia. Una scossa di terremoto è stata registrata ad una profondità di 16 km. Numerose segnalazioni sono pervenute sui social. I residenti della zona hanno descritto la sensazione provate con la scossa di terremoto. Fortunatamente, però, il sisma è stato di lieve entità e di conseguenza, almeno per il momento, non sono stati segnalati danni a cose o persone. Resta però l’apprensione per un fenomeno che sta diventando sempre più frequente. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)