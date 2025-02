Terremoto in Italia, nuova scossa e tanta paura

La terra trema ancora in Sicilia, con nuove scosse di terremoto registrate nelle prime ora di sabato 8 febbraio 2025 nel Messinese. Il sisma segue la forte scossa di magnitudo 4.8 registrata ieri pomeriggio ed ha suscitato notevole preoccupazione tra i residenti, che hanno immediatamente segnalato in rete cosa stava accadendo, contribuendo a diffondere l’allerta.

Evento sismico ML 4.8, a Isole Eolie (Messina), 7 febbraio 2025 https://t.co/az1q6w5yLt — INGVterremoti (@INGVterremoti) February 7, 2025

Terremoto in Italia, dopo la forte scossa di ieri due nuovi eventi sismici nel Messinese

Secondo i dati riportati dall’INGV, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, due nuovi eventi sismici si sono verificate nelle prime ore dell’8 febbraio, con epicentro in mare nella zona delle Isole Eolie. La prima scossa alle 2:08, con epicentro in mare a pochi chilometri a sud est dalla costa di Alicudi, l’isola più occidentale delle Eolie. La magnitudo rilevata è stata di 2.1 gradi della scala Richter.

A seguire, alle 3:06, una nuova scossa, sempre di magnitudo 2.1 e sempre con epicentro nel fondale marino non distante da Alicudi. Non si tratta di eventi infrequenti nell’arcipelago siciliano, caratterizzato dalla presenza di un vulcano attivo (Stromboli) e altri di non lunga quiescienza (Vulcano) e quindi soggetto a scosse sismiche correlate all’attività di questi.

La sala di controllo dell’INGV

Il terremoto di ieri e la reazione della popolazione

Già nelle scorse ore, gli abitanti di Messina avevano percepito una forte scossa, registrata alle 16.19 del 7 febbraio con una magnitudo di 4.8 sulla scala Richter. Da quel momento, sono stati rilevati ulteriori movimenti lungo la fascia tirrenica che interessa sia il Messinese che il Palermitano.

Per fortuna, non risultano né danni né feriti a seguito dei terremoti delle ultime ore, ma la paura tra la popolazione è palpabile. Numerosi post comparsi in rete testimoniano lo stato di allarme e l’angoscia dei residenti. Nella serata del 7 febbraio, diverse persone sono scese in strada, visibilmente terrorizzate dalle scosse ravvicinate, evidenziando come l’evento abbia avuto un forte impatto emotivo sulla comunità locale.