Terremoto, forte scossa di magnitudo 6.7: “State lontani dalle spiagge”

Quando stanotte in Italia erano le 2:43, è stata registrata una forte scossa di terremoto di magnitudo 6.7. Il sisma sarebbe stato registrato ad una profondità di 21 chilometri. Nonostante la scossa sia stata molto pesante, al momento non sono stati segnalati danni. L'agenzia per i disastri, però, sta valutando l'eventuale rischio tsunami e per questo l'Agenzia nazionale per la gestione delle emergenze ha dichiarato che i residenti devono stare lontani dalle spiagge e dalle aree marine, perchè le correnti forti e insolite possono rappresentare un pericolo. Al momento, però, non si segnalano danni a cose o persone.