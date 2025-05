Ternana-Vicenza: pronostico e statistiche per la semifinale

La semifinale di ritorno dei playoff di Serie C vede protagoniste Ternana e Vicenza allo stadio Liberati di Terni. Dopo lo 0-0 dell’andata, la tensione è alle stelle: si tratta di una sfida decisiva che decreterà chi accederà all’atto conclusivo per la promozione in Serie B. In un contesto così equilibrato, ogni dettaglio potrà fare la differenza e l’atmosfera promette emozioni forti per entrambe le tifoserie.

Statistiche e precedenti: equilibrio tra Ternana e Vicenza

Le statistiche recenti confermano l’estrema incertezza del confronto:

Ternana : nelle ultime 5 partite ha ottenuto 2 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta, segnando 4 gol e subendone solo 1.

: nelle ultime 5 partite ha ottenuto 2 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta, segnando 4 gol e subendone solo 1. Vicenza : 3 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta nelle ultime 5 gare, con 5 reti realizzate e 4 incassate.

: 3 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta nelle ultime 5 gare, con 5 reti realizzate e 4 incassate. Gli ultimi incroci diretti tra le due formazioni hanno spesso visto pochi gol, con il “no gol” come costante e risultati spesso sotto le 2,5 reti complessive.

Nel match d’andata, disputato al Menti, le squadre hanno confermato la solidità difensiva e le difficoltà a trovare la via della rete. Il ritorno al Liberati offre un leggero vantaggio ai rossoverdi, che potranno contare sul sostegno del pubblico e, in caso di parità, su eventuali supplementari e rigori in casa.

La notizia principale riguarda proprio lo scenario di equilibrio: entrambe le squadre hanno meritato il percorso fino a questa semifinale, ma solo una potrà avanzare. La Ternana gode di ottimi numeri in casa, con sole due sconfitte in stagione, mentre il Vicenza non ha impressionato in trasferta. Le quote dei bookmakers riflettono questa incertezza, con valori molto vicini: vittoria Ternana a 2.70, successo Vicenza a 2.80 e pareggio a 2.90. Il pronostico suggerisce una partita chiusa, con “no gol” a quota 1.70 e under 2.5 a 1.50.

Le probabili formazioni vedono la Ternana schierarsi con il 3-4-2-1 e il Vicenza con il 3-5-2. Da segnalare il recupero di alcuni giocatori chiave per entrambe le squadre, mentre l’attaccante Ferrari rientra tra i titolari dei biancorossi dopo la squalifica dell’andata.

La partita si giocherà davanti a circa novemila spettatori, con una maggioranza rossoverde sugli spalti. Sarà una gara tesa, in cui la determinazione e l’attenzione ai dettagli potrebbero risultare decisive.

La semifinale di ritorno tra Ternana e Vicenza promette equilibrio e grande tensione, con entrambe le squadre pronte a giocarsi il tutto per tutto. Le quote dei bookmakers confermano quanto sia incerta la sfida, riflettendo la solidità difensiva e le difficoltà offensive di entrambe le formazioni. Resta da vedere chi riuscirà a sfruttare al meglio le poche occasioni che la partita offrirà.

Vittoria Ternana: 2.70

Vittoria Vicenza: 2.80

Pareggio: 2.90

No gol: 1.70

Under 2.5: 1.50

