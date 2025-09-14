Ternana-Carpi: statistiche, trend e quote aggiornate

La sfida tra Ternana e Carpi, in programma allo stadio Libero Liberati, si preannuncia particolarmente interessante sia per il valore storico della partita che per la posta in palio nel campionato di Serie C Girone B. L’incontro, atteso dai tifosi di entrambe le compagini, rappresenta un crocevia importante per il cammino stagionale: le “fere” cercano riscatto dopo un avvio difficile, mentre i biancorossi puntano a confermare la propria imbattibilità e a consolidare la posizione in classifica.

Un incrocio dal passato amaro per la Ternana

Il confronto tra Ternana e Carpi assume un significato particolare alla luce del precedente recente che ancora brucia nella memoria dei tifosi rossoverdi. Nell’ultimo faccia a faccia al Libero Liberati, i biancorossi si imposero per 1-0, una sconfitta che mise fine alle speranze della Ternana di conquistare la vetta del girone, favorendo così l’Entella. Quel risultato ebbe ripercussioni anche nei playoff, con la beffarda finale persa ai rigori contro il Pescara. Le prime giornate di questa stagione hanno visto la Ternana partire in salita, con due sconfitte interne contro Livorno e Ascoli, ma l’ultima vittoria esterna contro il Rimini (4-1) potrebbe rappresentare il punto di svolta per la squadra guidata da Fabio Liverani.

Dall’altra parte, il Carpi, allenato da Stefano Cassani, si presenta alla sfida con una solida imbattibilità stagionale, frutto di due pareggi e una vittoria in campionato, oltre al successo nel primo turno di Coppa Italia Serie C. La recente rimonta da 0-2 a 2-2 contro il Campobasso ha evidenziato carattere e determinazione, elementi che rendono i biancorossi un avversario ostico specialmente in trasferta.

Forma attuale e precedenti: numeri e andamento delle squadre

Analizzando lo stato di forma delle due squadre emergono alcuni dati significativi:

Ternana ha iniziato il campionato con due sconfitte casalinghe ma si è riscattata nell'ultimo turno esterno, segnando ben quattro reti al Rimini.

Carpi mantiene l'imbattibilità stagionale e ha già dimostrato capacità di rimonta, come evidenziato nel pareggio contro il Campobasso.

L'ultima vittoria casalinga della Ternana contro il Carpi risale al 2013, quando un rigore di Mirko Antenucci sancì una vittoria importante per i rossoverdi.

Il Carpi lo scorso anno ha chiuso al 13° posto, centrando una salvezza tranquilla, ma quest'anno punta a migliorare il proprio piazzamento e a insidiare le prime dieci posizioni del girone.

Il percorso delle due squadre nelle ultime stagioni e nelle prime giornate dell’attuale campionato mette in evidenza una Ternana alla ricerca di continuità tra le mura amiche e un Carpi che vuole consolidare il proprio status di squadra solida e ambiziosa.

Le quote principali per Ternana-Carpi: equilibrio e variabilità

Le quote dei principali bookmaker per la sfida tra Ternana e Carpi riflettono un equilibrio piuttosto marcato, con una leggera preferenza per la squadra di casa grazie al recente successo esterno e al desiderio di riscatto tra le mura amiche. In generale:

La vittoria della Ternana viene quotata con valori che rispecchiano fiducia, ma non certezza, nei confronti della formazione rossoverde.

Il pareggio è considerato una possibilità concreta, soprattutto alla luce dei recenti risultati del Carpi, spesso capace di impattare anche in situazioni sfavorevoli.

Il successo esterno del Carpi è quotato più alto, ma non appare come un esito remoto dati i precedenti e la capacità della squadra di performare in trasferta.

Le quote sui gol, come “Under/Over 2.5”, evidenziano aspettative di una partita combattuta, ma equilibrata, dove entrambi i reparti offensivi potrebbero essere protagonisti.

Tendenze e curiosità statistiche: numeri da non trascurare

Alcuni trend e curiosità numeriche emergono analizzando lo storico degli scontri diretti e i dati attuali:

La Ternana non batte il Carpi in casa dal 2013, un dato che pesa soprattutto dal punto di vista psicologico.

Il Carpi ha mostrato grande solidità difensiva nelle prime uscite stagionali, subendo pochi gol e mantenendo imbattibilità in trasferta.

Entrambe le squadre hanno cambiato qualcosa a livello tattico rispetto alla scorsa stagione, con la Ternana che propone un assetto offensivo e il Carpi che punta su equilibrio e compattezza.

La pressione della classifica, soprattutto per la Ternana, potrebbe influire sullo sviluppo del match, con la necessità di non perdere ulteriore terreno dalla vetta.

Questi elementi contribuiscono a delineare una partita densa di significati e potenzialmente molto equilibrata.

In conclusione, Ternana–Carpi è un confronto che offre numerosi spunti di interesse sia dal punto di vista statistico che per le implicazioni di classifica. Il match si preannuncia combattuto e aperto a diversi scenari, con entrambe le squadre motivate a ottenere un risultato positivo per alimentare le rispettive ambizioni stagionali.