Tennis e bollicine: l’Asti Docg agli Internazionali d’Italia

Nel cuore della primavera romana, il Foro Italico si prepara ad accogliere l’élite del tennis mondiale con gli Internazionali BNL d’Italia. Questo torneo, che si svolge sulla celebre terra battuta, non è solo un evento sportivo di rilievo, ma anche un’occasione per celebrare le eccellenze enogastronomiche italiane. In particolare, il Consorzio Asti Docg si conferma ancora una volta partner ufficiale, accompagnando l’evento con le sue pregiate bollicine.

Statistiche e aspettative per il pubblico al Foro Italico

Gli Internazionali BNL d’Italia rappresentano uno degli eventi più attesi del circuito ATP sulla terra battuta. Quest’anno, l’evento si svolgerà dal 29 aprile al 18 maggio, con la partecipazione di oltre 400mila spettatori attesi, un record per il Foro Italico. Un’atmosfera unica, arricchita dal ritorno dell’idolo di casa, Jannik Sinner, che promette di entusiasmare il pubblico italiano.

Il presidente del Consorzio Asti Docg, Stefano Ricagno, ha sottolineato il valore di questa partnership, che unisce la tradizione vitivinicola piemontese con il prestigio del grande tennis. L’Asti Spumante e il Moscato d’Asti saranno i protagonisti delle celebrazioni e dei momenti conviviali al Fan Village. L’importanza di questo connubio è resa evidente non solo dalla presenza fisica delle bollicine sul campo e tra il pubblico, ma anche dal ruolo che avranno nelle Nitto ATP Finals di Torino, dove il Consorzio sarà partner fino al 2025.

Per chi ama il tennis e le tradizioni italiane, gli Internazionali BNL d’Italia offrono una combinazione perfetta di sport e cultura. Le superfici in terra rossa del Foro Italico diventeranno il palcoscenico per sfide avvincenti, mentre il pubblico potrà brindare con le bollicine più famose del Piemonte.

