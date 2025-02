Tamponamento a catena a causa della nebbia: coinvolti oltre 100 veicoli (VIDEO)

Gira sul web, principalmente tra Instagram e TikTok, un video di un gigantesco tamponamento a catena avvenuto su un’autostrada. Il video, ripreso da un cellulare di una delle persone rimaste coinvolte, è impressionante. Si vedono auto che arrivano presso il maxi ingorgo a velocità abbastanza sostenute e si schiantano sugli altri mezzi. Cos’è successo? (Continua dopo le foto)

Maxi tamponamento in Cina: 100 veicoli coinvolti

Un incidente davvero spaventoso ha avuto luogo su un’autostrada cinese. Il terribili sinistro si è verificato la scorsa domenica, 2 febbraio 2025. Pare che almeno 100 veicoli siano rimasti coinvolti nel maxi tamponamento. Nel video, riportato qui sotto, si vedono le macchine che una dopo l’altra sfrecciano e si uniscono ai mezzi già fermi nell’ingorgo. Per quale motivo? (Continua dopo le foto)

Maxi tamponamento in Cina, cos’è successo

La fitta nebbia sarebbe la causa del tamponamento a catena che ha coinvolto oltre 100. La visibilità ridotta ha reso difficile la reazione dei conducenti, causando danni ingenti ma fortunatamente nessuna vittima, fa sapere Il Messaggero. Nel video, si vedono alcune persone che cercano di avvisare le auto in arrivo, che puntualmente non fanno a tempo a frenare e si schiantano. Ma come è successo?

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva