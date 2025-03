Indian Wells, Iga Swiatek esce di scena a Indian Wells con una sconfitta pesante e un episodio che ha fatto discutere. La polacca, ex numero uno del mondo, ha perso in semifinale contro la 17enne russa Mirra Andreeva, che continua la sua ascesa fulminante nel circuito Wta. La giovane tennista si è imposta in tre set con il punteggio di 7-6 (1), 1-6, 6-3, guadagnandosi un posto in finale contro Aryna Sabalenka, vincitrice su Madison Keys.

Iga Swiatek hitting ball at ball kid pic.twitter.com/DGdoIG6hc1 — Truth Enjoyer (@m0chul) March 15, 2025

Se la vittoria di Andreeva ha confermato il talento della russa, la partita è stata segnata dal nervosismo di Swiatek, che ha prima protestato contro i raccattapalle e poi ha rischiato di colpirne uno in un gesto di stizza.

Dopo aver dominato il secondo set e riportato il match in equilibrio, la polacca ha ceduto di schianto nel terzo parziale, mostrando segni di frustrazione. Durante un cambio di campo, ha ricevuto una palla da un raccattapalle e, con un gesto rabbioso, l’ha rilanciata con forza, sfiorando il giovane addetto e spedendola sugli spalti.

Indian Wells, brilla la giovanissima stella di Andreeva

Il pubblico di Indian Wells ha reagito con fischi, mentre la Swiatek ha continuato a lamentarsi con la giudice di sedia, accusando i raccattapalle di muoversi troppo e di distrarla durante il servizio dell’avversaria.

Per la Andreeva si tratta della seconda finale consecutiva in un torneo WTA 1000, dopo la vittoria a Dubai. Un risultato che conferma la sua caratura, e la incorona tra le protagoniste del tennis mondiale. Per Swiatek, invece, oltre alla sconfitta resta il rischio di provvedimenti disciplinari per il suo comportamento.

