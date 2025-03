SuperLega: Trento vs Padova, ecco cosa aspettarsi

Trento si prepara per l’ultima sfida della regular season di SuperLega Credem Banca 2024/25, affrontando i padroni di casa della Sonepar Padova. Questa partita, decisiva per le sorti del campionato, vedrà la Itas Trentino cercare il primato in classifica. Con entrambe le squadre che hanno già raggiunto i loro obiettivi stagionali, ci si aspetta un incontro avvincente e ricco di emozioni.

Statistiche e quote: sfida a Padova

La Itas Trentino, attualmente a pari punti con Sir Susa Vim di Perugia, punta a chiudere la stagione regolare al primo posto. Con 54 punti e 19 vittorie, i gialloblù devono vincere con il massimo scarto e sperare in una sconfitta parziale degli avversari. Questa sfida si terrà in un’arena storicamente ostica per gli ospiti, la Kioene Arena, dove i padovani, già salvi, giocheranno con una mente libera.

Padova ha ottenuto risultati significativi in casa contro squadre come Perugia e Piacenza .

ha ottenuto risultati significativi in casa contro squadre come e . L’opposto Masulovic e gli schiacciatori Sedlacek e Porro sono tra i top scorer del campionato.

e gli schiacciatori e sono tra i top scorer del campionato. Il centro Crosato si distingue come uno dei migliori blocker della stagione.

La sfida è quindi aperta, con Padova che gioca senza pressioni e Trento che cerca una vittoria decisiva. La storia degli scontri diretti vede Trento in vantaggio, avendo vinto 36 delle 44 partite precedenti. Tuttavia, Padova ha mostrato di poter sorprendere, vincendo quattro delle ultime dodici sfide.

Gli arbitri designati per l’incontro sono Maurizio Canessa e Ubaldo Luciani, entrambi con una lunga esperienza in Serie A. La partita sarà trasmessa in diretta su Radio Dolomiti e in streaming su VBTV, con aggiornamenti sui social di Trentino Volley.

Questo scontro finale di regular season non solo determinerà la posizione finale di Trento, ma fornirà anche un’anteprima dei Play Off Scudetto. In base ai risultati, i gialloblù potrebbero affrontare Modena o Cisterna nei quarti di finale. Le quote di scommessa favoriscono Trento per la vittoria, ma le sorprese non sono escluse.

Segui il nostro approfondimento e scopri tutti i dettagli sulle prossime partite! Rimani informato con le nostre previsioni e analisi dettagliate per non perdere nulla del mondo della SuperLega.