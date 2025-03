Supercoppa A3, Romeo Sorrento sfida San Donà di Piave

Il mondo della pallavolo italiana si prepara a un appuntamento di grande rilevanza: la Del Monte Supercoppa Serie A3. Questo evento non è solo una competizione sportiva, ma anche un’occasione per celebrare la crescita e la passione che animano il panorama pallavolistico italiano. Protagoniste della sfida saranno le squadre Romeo Sorrento e Personal Time San Donà di Piave, pronte a contendersi il trofeo al PalaVesuvio di Napoli il prossimo 30 marzo.

Statistiche e aspettative per il PalaVesuvio

La Romeo Sorrento, vincitrice della Coppa Italia Serie A3, arriva all’appuntamento con un palmarès di tutto rispetto e il supporto di una città che vive di pallavolo. La squadra si è affermata come una delle migliori in Regular Season, conquistando il diritto di partecipare alla Supercoppa. Dall’altra parte, il Personal Time San Donà di Piave, seconda migliore in Regular Season, tenterà di rovesciare i pronostici grazie a un gioco dinamico e ben organizzato.

L’evento segna la quarta edizione della Supercoppa e rappresenta un importante ritorno degli eventi di Lega in Campania. La scelta di organizzare la competizione al PalaVesuvio sottolinea il desiderio di portare la pallavolo a un pubblico più ampio, con l’obiettivo di riempire le tribune e creare un’atmosfera elettrizzante.

Le dichiarazioni rilasciate durante la conferenza stampa di presentazione riflettono l’entusiasmo e la determinazione delle autorità locali e dei rappresentanti delle squadre. Il sindaco di Sorrento, Massimo Coppola, ha sottolineato l’importanza di scrivere nuove pagine di storia sportiva per la città, mentre il presidente della Lega Pallavolo Serie A, Massimo Righi, ha evidenziato il ruolo cruciale degli eventi per lo sviluppo delle società sportive.

Il presidente della Romeo Sorrento, Fabrizio Ruggiero, ha espresso il suo orgoglio per l’opportunità di organizzare un evento di tale portata, riconoscendo il supporto della Lega e delle istituzioni locali. Il capitano della squadra, Stefano Patriarca, ha ribadito l’importanza della crescita del settore giovanile, un elemento fondamentale per il futuro della pallavolo nella regione.

La Del Monte Supercoppa Serie A3 non rappresenta solo una sfida sportiva, ma anche un’opportunità per il territorio di dimostrare la propria capacità organizzativa e la passione per lo sport.

La Del Monte Supercoppa Serie A3 si preannuncia come un evento imperdibile per gli appassionati di pallavolo e per il pubblico campano. Le quote delle scommesse vedono la Romeo Sorrento come favorita, data la sua recente vittoria in Coppa Italia e il suo eccellente percorso in Regular Season. Tuttavia, il Personal Time San Donà di Piave, forte della sua determinazione, potrebbe riservare sorprese.

