Superbike: pronostico e statistiche del round di Portimao

Con il ruggito dei motori e l’adrenalina che scorre nelle vene, la Superbike si appresta a fare tappa sull’affascinante tracciato dell’Algarve, in Portogallo. Questo spettacolare circuito, conosciuto come il “rollercoaster” per le sue curve ondulate e i repentini cambi di pendenza, ospiterà il secondo round della stagione 2023. Dopo i recenti test, l’attesa è alta, soprattutto per le performance di Toprak Razgatlioglu, deciso a recuperare terreno sui rivali Ducati.

Statistiche e cronistoria del Circuito di Portimao

L’Autodromo Internacional do Algarve è una delle gemme del calendario della SBK. Inaugurato nel 2008, il circuito si estende per 4,59 km e presenta 15 curve, di cui 6 a sinistra e 9 a destra, con un rettilineo principale lungo 970 metri. Questo tracciato è stato teatro di numerosi colpi di scena e record, come la tripletta di Razgatlioglu nel 2022, consolidando il suo secondo titolo iridato. Il circuito ha visto diverse edizioni, alternandosi con Estoril, ed è noto per le sue sfide tecniche che mettono a dura prova i piloti.

Il weekend di gara si prospetta intenso, con Razgatlioglu che mira a replicare il successo dell’anno scorso, nonostante la classifica attuale lo veda dietro ai piloti Ducati come Bulega, Bautista, Petrucci e Iannone. La stagione è iniziata con risultati altalenanti per il campione in carica, che ha registrato zero punti in Australia durante la Superpole Race e Gara-2.

Il tracciato portoghese è conosciuto per le sue particolari caratteristiche: la curva 1, che segue il rettilineo principale, richiede una staccata precisa per evitare errori di traiettoria. La curva 5, un tornante in contropendenza, è un altro punto critico, spesso teatro di cadute. Infine, il tratto 10-11 offre opportunità di sorpasso, ma richiede una perfetta gestione dell’anteriore della moto.

Con 18 edizioni totali, di cui 13 a Portimao, il round portoghese ha una storia ricca, iniziata nel 1988. La prima gara a Portimao nel 2008 vide una doppietta di Troy Bayliss, segnando la fine di una carriera leggendaria. Oggi, i riflettori sono puntati su nuovi talenti e veterani che si contendono la gloria in terra lusitana.

Il round di Portimao rappresenta un banco di prova fondamentale per i piloti della Superbike. Le sfide tecniche del circuito e le condizioni imprevedibili del meteo aggiungono ulteriore incertezza alle previsioni sulle scommesse. Attualmente, le quote favoriscono i piloti Ducati, ma il ricordo della tripletta di Razgatlioglu è ancora vivo e potrebbe ribaltare le aspettative.

