Sudtirol vs Bari: Pronostico e Statistiche Serie B

Sudtirol e Bari si preparano a scendere in campo per la trentaquattresima giornata di Serie B, con la speranza di ottenere punti preziosi per i loro rispettivi obiettivi stagionali. Mentre i padroni di casa cercano di allontanarsi dalla zona retrocessione, gli ospiti sono in piena lotta per i playoff. L’incontro si disputerà allo stadio Marco Druso di Bolzano, un teatro che ha già visto il Sudtirol prevalere nella gara di andata con un 1-0 in trasferta.

Analisi Pre-gara: Statistiche e Storia Recente

Il Sudtirol, attualmente al quindicesimo posto in classifica con 35 punti, si trova pericolosamente vicino alla zona play-out. La squadra guidata da Castori ha bisogno di ritrovare la vittoria per garantirsi la permanenza nella serie cadetta. Nell’ultimo incontro, sono usciti sconfitti per 2-1 contro la Salernitana.

D’altro canto, il Bari di Longo si posiziona ottavo con 44 punti, a pari merito con il nono posto, e mira a rafforzare la sua posizione nei playoff. Nell’ultimo turno, hanno superato il Palermo per 2-1, dimostrando di avere il potenziale per competere ai vertici.

Le formazioni previste per il match vedono il Sudtirol schierato con un 3-5-2, tra cui spiccano Adamonis e Odogwu, mentre il Bari dovrebbe rispondere con la stessa disposizione tattica, affidandosi a Lasagna e Bonfanti in attacco.

Il pronostico vede il Bari favorito per portare a casa un risultato positivo. Le migliori quote suggeriscono di puntare sul segno x2 con una quota di 1.45 su GoldBet, mentre per un match con pochi gol si consiglia l’Under 2.5 con una quota di 1.57 su Lottomatica. Un’ulteriore opzione è quella di scommettere sul segno “Rigore Sì”, disponibile a una quota di 2.75 su Sisal.

In chiusura, il confronto tra Sudtirol e Bari promette di essere una partita combattuta, con entrambe le squadre determinate a ottenere il massimo. Le quote suggeriscono un leggero favore per gli ospiti, ma il calcio ci ha abituati a sorprese. Segui questa e altre analisi con i nostri esperti per rimanere sempre aggiornato su tutte le ultime novità del mondo delle scommesse sportive!