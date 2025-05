Sudtirol-Cosenza: pronostico e statistiche per la Serie B

La sfida tra Sudtirol e Cosenza, valida per la penultima giornata di Serie B e in programma domenica 4 maggio 2025 alle ore 15:00, si preannuncia particolarmente interessante per le implicazioni di classifica che coinvolgono entrambe le squadre. Da una parte i biancorossi di Bolzano, che inseguono un posto nei playoff, dall’altra i calabresi dei Lupi, alla ricerca di un miracolo sportivo per evitare la retrocessione diretta.

Sudtirol in crescita: statistiche e risultati incoraggianti

La formazione di Bolzano si presenta a questo appuntamento forte di due vittorie consecutive che hanno rilanciato le proprie ambizioni di alta classifica. Attualmente il Sudtirol si trova a tre punti dall’ottavo posto, occupato dal Bari, l’ultimo utile per accedere ai playoff promozione. Le vittorie contro Juve Stabia (2-0) e Palermo (2-1) hanno permesso alla squadra di recuperare terreno e acquisire fiducia in vista di questo finale di stagione. In particolare, la recente affermazione esterna a Palermo è stata decisa da un rigore trasformato da Gori, uno dei punti di riferimento offensivi della squadra.

Sudtirol : due vittorie nelle ultime due partite

: due vittorie nelle ultime due partite Solo tre punti di distanza dalla zona playoff

Formazione tipo: 3-5-2 con Adamonis tra i pali e la coppia Merkaj-Gori in attacco

Dall’altra parte, il Cosenza si trova in una situazione di classifica delicata: i rossoblù sono a quota 30 punti, sei in meno rispetto alla zona playout e otto dalla salvezza diretta, con solo tre partite ancora da disputare. L’ultima vittoria contro il Bari (1-0), firmata da Gargiulo, ha però tenuto ancora accese le flebili speranze di rimonta, rendendo la sfida di Bolzano una sorta di ultima spiaggia.

Cosenza : necessità di vincere per alimentare le speranze salvezza

: necessità di vincere per alimentare le speranze salvezza Modulo 3-4-2-1, con Micai tra i pali e Mazzocchi riferimento offensivo

Secondo i principali bookmaker, il Sudtirol parte con i favori del pronostico: la vittoria dei padroni di casa è quotata a 1.80, mentre il successo esterno dei calabresi si attesta a 4.75. Il pareggio è invece proposto a 3.40. Per quanto riguarda il numero di reti, l’opzione Over 2.5 è offerta a 2.25, mentre l’Under 2.5 si trova a quota 1.62.

La partita tra Sudtirol e Cosenza si annuncia quindi cruciale per entrambe le formazioni. I padroni di casa inseguono il sogno playoff, mentre gli ospiti si giocano le residue speranze di evitare la retrocessione. Le quote premiano i bolzanini, ma l’orgoglio dei calabresi potrebbe riservare sorprese. Resta aggiornato con le nostre analisi esclusive e segui tutte le novità sulle sfide decisive della Serie B!