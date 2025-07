Strana puzza sul volo EasyJet, costretto all’atterraggio d’emergenza: “Odore di uova marce”

A volte, i viaggi più ordinari possono trasformarsi in racconti del tutto imprevedibili. È quello che è accaduto su un volo di linea che avrebbe dovuto accompagnare tranquillamente decine di passeggeri verso la loro destinazione. A bordo di un volo EasyJet decollato dalla Turchia e diretto in Scozia, l’atmosfera si è improvvisamente riempita di un odore tanto forte quanto inaspettato. I passeggeri, spaesati e visibilmente a disagio, hanno raccontato di un “odore di uova marce, disgustoso”, che ha trasformato il volo in un’esperienza tutt’altro che tranquilla e che ha costretto l’equipaggio a prendere una decisione drastica. Cosa è accaduto.

Emergenza in volo EasyJet: l’odore sospetto

Il volo EZY3282 era partito regolarmente dall’aeroporto di Dalaman, in Turchia, diretto a Edimburgo, in Scozia. Tutto procedeva senza intoppi fino a quando, superata la Serbia, l’aria in cabina è diventata irrespirabile. “C’era puzza di uova marce, era disgustoso”, ha dichiarato un passeggero a STV News, descrivendo un disagio che ha messo in allarme molti dei presenti a bordo.

Problema tecnico: la decisione del comandante

A poco più di due ore dal decollo, il comandante ha ritenuto necessario modificare la rotta e atterrare d’urgenza all’aeroporto di Sofia, in Bulgaria. Una misura precauzionale, dettata da un odore anomalo che potrebbe essere collegato a un problema tecnico non meglio precisato.

La compagnia EasyJet ha confermato quanto accaduto, parlando di un “problema tecnico” che non è stato possibile risolvere in loco. “Il volo EZY3282 da Dalaman a Edimburgo è stato dirottato ieri a Sofia per precauzione a causa di un problema tecnico”, ha spiegato un portavoce della compagnia.

Dopo l’atterraggio, è emerso che l’equipaggio aveva già consumato tutte le ore di volo disponibili, il che ha reso impossibile riprendere il viaggio nella stessa giornata. Da Londra Gatwick è stato inviato un secondo velivolo per completare il tragitto e riportare a destinazione i passeggeri.

