Stella Rossa-Virtus, la Virtus Bologna non vince fuori casa da gennaio: questo dato preoccupante dovrebbe spingere la squadra a ottenere una vittoria cruciale stasera a Belgrado per non complicare ulteriormente la corsa verso i play-in dell’Eurolega di basket.

Sarebbe un risultato più che meritato considerando l’ottimo inizio di stagione della squadra di Luca Banchi, ma ora è necessario superare la crisi per raggiungere i propri obiettivi. Nel prossimo match, la Virtus affronterà la Stella Rossa, guidata dal grande ex Miloš Teodosić, cercando di riscattare la sconfitta esterna contro lo Žalgiris. Isaïa Cordinier torna disponibile, ma Daniel Hackett è ancora infortunato.