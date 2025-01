Stefano De Martino e Belén Rodriguez hanno vissuto una relazione intensa e travagliata, caratterizzata da separazioni, ritorni di fiamma e dichiarazioni che hanno sempre catturato l’attenzione del pubblico. Tuttavia, questa volta sembra che la loro storia sia giunta definitivamente al capolinea. Entrambi hanno smentito qualsiasi possibilità di riconciliazione sentimentale, sottolineando che l’unico legame che li unirà per sempre è quello nei confronti del loro figlio Santiago.

La rivelazione di Stefano su Belén

Di recente, Stefano De Martino ha parlato apertamente della fine della relazione con Belen, facendo chiarezza su alcuni aspetti della loro storia. “Con Belen va bene, dialoghiamo. Ritorni di fiamma? No, non accadrà più. Abbiamo anche depositato i documenti per il divorzio. Se ho ammesso i tradimenti? Sì, l’ho fatto”, ha dichiarato il conduttore di Affari Tuoi, mettendo fine alle indiscrezioni che lo volevano nuovamente vicino alla showgirl argentina.

Nonostante il loro rapporto sia ormai terminato sul piano sentimentale, il settimanale Di Più ha riportato alcune presunte dichiarazioni di De Martino in cui si sarebbe lasciato andare a riflessioni sul suo matrimonio con la showgirl, rivelando che c’era un aspetto che tra loro ha sempre funzionato alla perfezione. E a quanto pare, non si tratta né del dialogo, né del rispetto, né della fiducia reciproca.

