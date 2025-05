Stefano De Martino e il flirt con la famosa di “Uomini e Donne”: cosa si vocifera

Stefano De Martino è tornato a far parlare di sé, riaccendendo il fervore del gossip italiano. Recentemente, il noto conduttore e ballerino napoletano sarebbe stato avvistato in compagnia di una nuova fiamma, scatenando l’interesse dei media. Lei è una ex tronista di “Uomini e Donne”.

Stefano De Martino ha un nuovo flirt?

La vita sentimentale di Stefano De Martino è sempre stata sotto i riflettori. Dopo il matrimonio con Belen Rodriguez, dal quale è nato il figlio Santiago, Stefano ha vissuto una serie di relazioni turbolente e spesso al centro di riflettori mediatici. Nonostante i numerosi flirt attribuiti, pochissime relazioni hanno trovato conferme ufficiali, alimentando il mistero intorno alla sua vita privata. Anche adesso si vocifera che si stia frequentando con l’ex tronista di “Uomini e Donne”. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)