Stato di allerta, 10 droni abbattuti in territorio Russo: convocata riunione nazionale

Alta tensione in Polonia nella notte a causa di una serie di incursioni aeree attribuite a droni russi. Il primo ministro ha comunicato tramite X l’attivazione delle operazioni militari a seguito di “numerose violazioni dello spazio aereo nazionale da parte della Russia”, specificando che le forze armate hanno impiegato armi per neutralizzare gli obiettivi identificati come droni.

Operazioni militari in corso e presenza del premier

Il premier si è recato personalmente presso il luogo delle operazioni, come confermato dal viceministro della Difesa, sottolineando la gravità della situazione. Le Forze armate polacche hanno inoltre informato i media internazionali sull’avanzamento delle ricerche per localizzare i resti degli oggetti abbattuti e verificarne la provenienza.

Comunicazione con la NATO e supporto territoriale

Il presidente polacco, Donald Tusk, ha reso noto di aver informato il Segretario Generale della NATO sugli eventi e sulle misure adottate, mantenendo “un contatto costante” con l’Alleanza. Il ministro della Difesa, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, ha aggiunto che sono state attivate anche le Forze di difesa territoriale per supportare le ricerche a terra, coinvolgendo vari reparti nelle aree a maggiore rischio di nuove intrusioni.

