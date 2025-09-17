Statistiche e quote Verona-Juventus: tutti i numeri dell’evento

L’attesa per la sfida tra Hellas Verona e Juventus, valida per la quarta giornata di Serie A, cresce giorno dopo giorno. L’incontro si disputerà sabato prossimo e avrà luogo allo stadio Bentegodi, teatro di numerosi precedenti ricchi di episodi e statistiche interessanti. Un elemento di rilievo per questa sfida sarà la presenza dell’arbitro Antonio Rapuano, designato a dirigere il match e già protagonista di incroci con entrambe le squadre.

Verona-Juventus: analisi e curiosità sull’evento in programma

Il prossimo confronto tra Hellas Verona e Juventus rappresenta un banco di prova significativo per entrambe le formazioni. I riflettori sono puntati sull’arbitro Rapuano, recentemente scelto per evitare polemiche legate a precedenti espulsioni di giocatori bianconeri quando a dirigere erano Di Bello o Maresca. La Juventus arriva da una serie positiva con questo direttore di gara: su sette precedenti, sono cinque le vittorie, a cui si aggiungono un pareggio e una sola sconfitta. Lontano dallo Stadium, la squadra di Allegri ha raccolto due successi consecutivi. Nel quadro complessivo, la striscia positiva bianconera con Rapuano sale a quattro partite, considerando casa e trasferta.

L’Hellas Verona, invece, deve riscattare la recente sconfitta interna contro il Bologna (1-2). Per ritrovare l’ultimo successo dei gialloblù bisogna risalire alla 35ª giornata dello scorso campionato, quando si imposero 2-1 sulla Fiorentina.

Statistiche comparative tra Verona e Juventus: forma e precedenti

L’analisi dei precedenti tra Juventus e Rapuano evidenzia i seguenti dati:

Totale incontri: 7

Vittorie Juventus : 5 (2 in trasferta)

: 5 (2 in trasferta) Pareggi: 1 (1 in trasferta)

Sconfitte: 1 (1 in trasferta)

Gol fatti Juventus : 14 (7 in trasferta)

: 14 (7 in trasferta) Gol subiti Juventus: 4 (2 in trasferta)

Per quanto riguarda l’Hellas Verona con Rapuano:

Totale incontri: 7

Vittorie Verona : 2 (2 in casa)

: 2 (2 in casa) Pareggi: 3 (3 in casa)

Sconfitte: 2 (1 in casa)

Gol fatti Verona : 9 (9 in casa)

: 9 (9 in casa) Gol subiti Verona: 8 (6 in casa)

La forma recente delle due squadre appare quindi contrastante, con la Juventus capace di ottenere risultati solidi mentre il Verona cerca continuità e punti preziosi, soprattutto tra le mura amiche.

Le statistiche dell’arbitro Rapuano in Serie A: numeri e tendenze

Antonio Rapuano vanta un’esperienza di 57 presenze in Serie A. Analizzando i risultati delle partite da lui dirette emergono alcune tendenze:

Vittorie delle squadre di casa: 29

Pareggi: 10

Vittorie delle squadre in trasferta: 18

Rigori fischiati: 19 (circa uno ogni tre partite)

In particolare, i rigori assegnati a favore della Juventus sono stati tre, mentre solo uno è andato a favore dell’Hellas Verona. Nessun rigore è stato assegnato contro la Juventus nelle partite dirette da Rapuano, mentre uno solo contro il Verona. Questi dati suggeriscono una certa tendenza a favorire azioni offensive tramite calci di rigore, elemento che potrebbe incidere sullo sviluppo del match.

Curiosità numeriche e tendenze per Verona-Juventus

Alcune curiosità emergono dall’analisi dei dati:

La Juventus ha ottenuto risultati positivi negli ultimi incroci con Rapuano , sia in casa che in trasferta.

ha ottenuto risultati positivi negli ultimi incroci con , sia in casa che in trasferta. Il Verona ha segnato più gol in casa rispetto a quanto subito, mantenendo un bilancio quasi in parità.

ha segnato più gol in casa rispetto a quanto subito, mantenendo un bilancio quasi in parità. Il numero di rigori assegnati con Rapuano in campo è superiore alla media della categoria.

in campo è superiore alla media della categoria. Per Rapuano si tratta dell’esordio stagionale nella massima serie per questa stagione.

Questi elementi aggiungono ulteriore interesse a una partita già carica di aspettative e significati.

In conclusione, la sfida tra Hellas Verona e Juventus non offre solo spunti tecnici e tattici, ma anche numerosi dati statistici e curiosità legate ai precedenti e alla direzione arbitrale. L’attenzione ai dettagli, come la scelta dell’arbitro e le tendenze nei risultati, contribuisce a rendere questo incontro uno degli appuntamenti più interessanti della giornata di Serie A.