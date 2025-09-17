Statistiche e quote Verona-Juventus: tutti i numeri dell’evento

L’attesa per la sfida tra Hellas Verona e Juventus, valida per la quarta giornata di Serie A, cresce giorno dopo giorno. L’incontro si disputerà sabato prossimo e avrà luogo allo stadio Bentegodi, teatro di numerosi precedenti ricchi di episodi e statistiche interessanti. Un elemento di rilievo per questa sfida sarà la presenza dell’arbitro Antonio Rapuano, designato a dirigere il match e già protagonista di incroci con entrambe le squadre.
Verona-Juventus: analisi e curiosità sull’evento in programma
Il prossimo confronto tra Hellas Verona e Juventus rappresenta un banco di prova significativo per entrambe le formazioni. I riflettori sono puntati sull’arbitro Rapuano, recentemente scelto per evitare polemiche legate a precedenti espulsioni di giocatori bianconeri quando a dirigere erano Di Bello o Maresca. La Juventus arriva da una serie positiva con questo direttore di gara: su sette precedenti, sono cinque le vittorie, a cui si aggiungono un pareggio e una sola sconfitta. Lontano dallo Stadium, la squadra di Allegri ha raccolto due successi consecutivi. Nel quadro complessivo, la striscia positiva bianconera con Rapuano sale a quattro partite, considerando casa e trasferta.
L’Hellas Verona, invece, deve riscattare la recente sconfitta interna contro il Bologna (1-2). Per ritrovare l’ultimo successo dei gialloblù bisogna risalire alla 35ª giornata dello scorso campionato, quando si imposero 2-1 sulla Fiorentina.
Statistiche comparative tra Verona e Juventus: forma e precedenti
L’analisi dei precedenti tra Juventus e Rapuano evidenzia i seguenti dati:
- Totale incontri: 7
- Vittorie Juventus: 5 (2 in trasferta)
- Pareggi: 1 (1 in trasferta)
- Sconfitte: 1 (1 in trasferta)
- Gol fatti Juventus: 14 (7 in trasferta)
- Gol subiti Juventus: 4 (2 in trasferta)
Per quanto riguarda l’Hellas Verona con Rapuano:
- Totale incontri: 7
- Vittorie Verona: 2 (2 in casa)
- Pareggi: 3 (3 in casa)
- Sconfitte: 2 (1 in casa)
- Gol fatti Verona: 9 (9 in casa)
- Gol subiti Verona: 8 (6 in casa)
La forma recente delle due squadre appare quindi contrastante, con la Juventus capace di ottenere risultati solidi mentre il Verona cerca continuità e punti preziosi, soprattutto tra le mura amiche.
Le statistiche dell’arbitro Rapuano in Serie A: numeri e tendenze
Antonio Rapuano vanta un’esperienza di 57 presenze in Serie A. Analizzando i risultati delle partite da lui dirette emergono alcune tendenze:
- Vittorie delle squadre di casa: 29
- Pareggi: 10
- Vittorie delle squadre in trasferta: 18
- Rigori fischiati: 19 (circa uno ogni tre partite)
In particolare, i rigori assegnati a favore della Juventus sono stati tre, mentre solo uno è andato a favore dell’Hellas Verona. Nessun rigore è stato assegnato contro la Juventus nelle partite dirette da Rapuano, mentre uno solo contro il Verona. Questi dati suggeriscono una certa tendenza a favorire azioni offensive tramite calci di rigore, elemento che potrebbe incidere sullo sviluppo del match.
Curiosità numeriche e tendenze per Verona-Juventus
Alcune curiosità emergono dall’analisi dei dati:
- La Juventus ha ottenuto risultati positivi negli ultimi incroci con Rapuano, sia in casa che in trasferta.
- Il Verona ha segnato più gol in casa rispetto a quanto subito, mantenendo un bilancio quasi in parità.
- Il numero di rigori assegnati con Rapuano in campo è superiore alla media della categoria.
- Per Rapuano si tratta dell’esordio stagionale nella massima serie per questa stagione.
Questi elementi aggiungono ulteriore interesse a una partita già carica di aspettative e significati.
In conclusione, la sfida tra Hellas Verona e Juventus non offre solo spunti tecnici e tattici, ma anche numerosi dati statistici e curiosità legate ai precedenti e alla direzione arbitrale. L’attenzione ai dettagli, come la scelta dell’arbitro e le tendenze nei risultati, contribuisce a rendere questo incontro uno degli appuntamenti più interessanti della giornata di Serie A.