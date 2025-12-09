Statistiche e Quote UWCL: St.Pölten-Juventus Women in numeri

Questa sera, 9 dicembre 2025, alle ore 18:45, andrà in scena in Austria una delle sfide più attese della UEFA Women’s Champions League: il SKN St. Pölten ospiterà la Juventus Women per la terza trasferta europea della stagione. Il match si preannuncia interessante non solo per il valore delle due formazioni, ma anche per le statistiche e i numeri che accompagnano questo appuntamento internazionale.

Un solo precedente tra Juventus Women e St. Pölten: la storia recente

Le due squadre si sono affrontate una sola volta nella loro storia, nella finale del primo turno di qualificazione della stagione 2021/22. In quell’occasione, a Torino, la Juventus si impose con un netto 4-1 grazie a una doppietta di Barbara Bonansea e un gol di Cristiana Girelli. Questo resta l’unico incrocio ufficiale tra le due società, con le bianconere che non hanno mai affrontato altre squadre austriache in competizioni europee.

Per il St. Pölten, la tradizione contro squadre italiane è negativa: non vince da sette incontri, con due pareggi e cinque sconfitte. L’ultimo doppio confronto con una squadra italiana risale alla fase a gironi della stagione 2022/23, quando il club austriaco ha perso sia in casa che in trasferta contro la Roma (3-4 e 0-5). Il bilancio casalingo contro formazioni italiane è di una sola vittoria e due sconfitte, con nove gol segnati e undici subiti.

Forma attuale e rendimento: tra difficoltà e solidità

Analizzando il percorso stagionale, il St. Pölten arriva a questo appuntamento dopo aver raccolto solo un punto nelle prime quattro giornate della fase a gironi di Women’s Champions League, grazie al pareggio per 2-2 contro il Vålerenga. La squadra austriaca ha vinto soltanto una delle ultime 22 partite disputate nella fase a gironi o in campionato europeo (con 3 pareggi e 18 sconfitte), l’unico successo risale al novembre 2022 contro lo Slavia Praha.

La Juventus Women invece si presenta con un trend decisamente più positivo: nelle ultime cinque gare europee ha subito una sola sconfitta, collezionando tre vittorie e un pareggio. Un dato interessante riguarda la capacità della formazione torinese di entrare subito in partita: le bianconere hanno trovato la rete nel primo tempo in ciascuna delle ultime quattro partite di questa fase della competizione.

Quote principali e mercati più seguiti

Le statistiche e il rendimento recente delle due squadre influenzano anche l’andamento delle quote dei bookmakers. Considerando il momento positivo della Juventus e le difficoltà del St. Pölten in campo europeo, i principali operatori del settore tendono a favorire il successo delle bianconere. Valutando le informazioni disponibili, i mercati più gettonati riguardano:

Vittoria della Juventus

Over 2,5 gol totali

Gol nel primo tempo

Inoltre, l’attenzione è rivolta anche alle possibili marcature delle attaccanti più rappresentative, come Bonansea e Girelli, già decisive nell’unico precedente tra le due formazioni.

Tendenze e curiosità numeriche: primati e record in vista

Numerosi sono gli spunti statistici che arricchiscono la vigilia della partita:

Lia Wälti (Juventus) potrebbe raggiungere la 50ª presenza in Women’s Champions League , diventando la quinta calciatrice svizzera a tagliare questo traguardo.

(Juventus) potrebbe raggiungere la 50ª presenza in , diventando la quinta calciatrice svizzera a tagliare questo traguardo. La Juventus è alla sua ottava stagione consecutiva in competizioni europee, con il miglior risultato raggiunto nei quarti di finale nel 2021/22.

è alla sua ottava stagione consecutiva in competizioni europee, con il miglior risultato raggiunto nei quarti di finale nel 2021/22. Le bianconere hanno partecipato alla fase a gironi in tre delle ultime quattro stagioni, mentre lo scorso anno hanno chiuso il Gruppo C con due vittorie e quattro sconfitte.

Il St. Pölten ha subito 11 gol nelle ultime tre partite casalinghe contro squadre italiane.

Questi dati sottolineano l’esperienza internazionale della Juventus e le difficoltà storiche del club austriaco contro le formazioni del nostro paese.

In sintesi, la sfida tra St. Pölten e Juventus Women si preannuncia ricca di spunti statistici e curiosità, con le bianconere che partono forti dei numeri favorevoli e di un rendimento europeo consolidato. L’appuntamento di questa sera sarà un banco di prova importante sia per le ambizioni internazionali della Juventus sia per la voglia di riscatto della formazione austriaca.