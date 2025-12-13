Statistiche e quote Trieste-Reggio Emilia: settimana cruciale

Questa settimana il basket italiano offre una doppia sfida casalinga per Trieste, impegnata prima in Serie A contro Reggio Emilia e poi contro Würzburg nell’ultima giornata del girone di andata della Basketball Champions League. Il primo appuntamento è fissato per sabato sera alle 18:15 al PalaTrieste, mentre la seconda importante sfida europea è programmata per mercoledì. Due incontri che potrebbero rivelarsi decisivi sia per la classifica in campionato che per il cammino europeo della formazione guidata da Gonzalez.

Trieste e Reggio Emilia: confronto tra statistiche e rendimento recente

La squadra di Trieste si trova attualmente all’ottavo posto in classifica con un bilancio equilibrato di 5 vittorie e 5 sconfitte. Il rientro dalla pausa delle nazionali non è stato dei migliori: la trasferta in Sardegna contro una rinnovata Sassari si è conclusa con una sconfitta 85-80, nonostante un tentativo di rimonta nell’ultimo quarto. Dal punto di vista statistico, Trieste mostra numeri interessanti su diversi fronti, pur continuando a soffrire in alcune situazioni chiave come la percentuale di realizzazione da tre punti.

Attacco equilibrato ma poca continuità nelle triple

Buona distribuzione dei punti ma difficoltà a mantenere il vantaggio nei finali

Reggio Emilia, invece, si trova in una fase di transizione e cerca punti preziosi per risalire la classifica. In FIBA Europe Cup la squadra ha già superato il primo turno e si sta comportando meglio che in campionato. Tra i singoli spiccano Barford (15,5 punti e oltre 3 rimbalzi di media) e il nuovo arrivo Thor, autore di 20 punti e 5 rimbalzi contro Brescia. Le difficoltà principali sembrano essere la coesione di squadra e la fluidità del gioco offensivo.

Analisi delle quote principali per la sfida di Serie A

Le principali agenzie di scommesse propongono quote equilibrate per la sfida tra Trieste e Reggio Emilia, riflettendo l’andamento altalenante di entrambe le formazioni. La vittoria dei padroni di casa è leggermente favorita, ma il margine tra le due squadre rimane ridotto:

Esito Quota Media Vittoria Trieste 1.75 Vittoria Reggio Emilia 2.05

Le quote sui totali punti e sugli handicap lasciano intendere grande incertezza, con una partita che potrebbe essere decisa nei minuti finali. La presenza di giocatori in grado di cambiare l’inerzia come Barford e Thor rende ulteriormente incerto l’esito.

Precedenti e dati chiave: il confronto con Würzburg in Champions

Il secondo appuntamento della settimana vedrà Trieste opposta a Würzburg nella Basketball Champions League. Il match di andata, giocato in Germania, si era chiuso 78-63 a favore dei tedeschi, con Mintz protagonista assoluto (24 punti e 5 rimbalzi). Trieste aveva risposto con una prestazione corale, ma solo Ramsey era andato in doppia cifra. Le differenze principali emerse erano:

Vantaggio a rimbalzo per Würzburg

Percentuali di tiro libero favorevoli ai tedeschi

Attualmente Würzburg occupa il secondo posto nel girone con 3 vittorie e 2 sconfitte, mentre Trieste è terza con 2 successi e 3 ko. La partita di mercoledì sarà utile anche per definire le posizioni finali nel gruppo L, con la squadra di Gonzalez già sicura della qualificazione al turno successivo.

Tendenze statistiche e curiosità numeriche delle ultime settimane

Alcuni trend statistici emergono con chiarezza analizzando le recenti prestazioni delle due squadre:

Trieste ha segnato almeno 80 punti in 3 delle ultime 5 partite casalinghe

ha segnato almeno 80 punti in 3 delle ultime 5 partite casalinghe La difesa di Reggio Emilia ha concesso oltre 85 punti in 4 delle ultime 6 trasferte

ha concesso oltre 85 punti in 4 delle ultime 6 trasferte Barford è andato in doppia cifra in 8 gare consecutive

è andato in doppia cifra in 8 gare consecutive Thor ha realizzato almeno 5 rimbalzi in due delle ultime tre partite

Questi dati sottolineano una certa tendenza offensiva da parte di Trieste e una maggiore vulnerabilità difensiva di Reggio Emilia quando gioca lontano da casa.

In conclusione, la doppia sfida casalinga rappresenta un momento cruciale per Trieste, chiamata a confermare le proprie ambizioni sia in Serie A che a livello europeo. Le statistiche e le quote preannunciano due partite incerte e combattute, con diversi elementi tecnici e numerici da tenere in considerazione per seguire al meglio il basket italiano ed europeo in questa intensa settimana.