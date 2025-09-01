Statistiche e quote Sinner-Bublik: focus sugli US Open 2024

Il tennis mondiale si prepara a vivere un nuovo capitolo emozionante agli US Open, dove nella notte tra lunedì 1 e martedì 2 settembre si affronteranno Jannik Sinner e Alexander Bublik. L’incontro, valido per gli ottavi di finale del torneo, si disputerà sui campi in cemento di Flushing Meadows a New York, con la posta in palio rappresentata dall’accesso ai quarti di finale. Entrambi i tennisti arrivano a questa sfida con motivazioni forti e percorsi differenti, alimentando una crescente attesa per un match ricco di spunti sia tecnici che statistici.

Bublik e Sinner agli Ottavi degli US Open: le premesse del match

Il confronto tra Sinner e Bublik rappresenta un incrocio di stili e momenti di forma diversi. Sinner, attuale numero 1 ATP, è reduce da un percorso caratterizzato da alcune difficoltà al servizio ma anche da prestazioni di grande resilienza mentale, come dimostrato nel match vinto contro Shapovalov. Il suo approccio mentale, orientato sempre verso il futuro e il miglioramento costante, è uno degli elementi che lo rendono un avversario temibile. Dall’altra parte, Bublik si presenta con una striscia aperta di 11 vittorie consecutive e con numeri impressionanti al servizio, avendo eliminato anche giocatori di rilievo come Tommy Paul. La loro rivalità stagionale è già accesa: Sinner ha vinto al Roland Garros, mentre Bublik si è imposto sull’erba di Halle. Questo ottavo di finale promette quindi non solo spettacolo, ma anche una sfida tra due giocatori capaci di interpretare il tennis in modo innovativo e personale.

Forma, precedenti e rendimento: analisi comparativa

L’analisi delle statistiche recenti mette in luce alcune differenze chiave tra i due tennisti:

ha faticato in alcune fasi del torneo, soprattutto al servizio, non superando mai il 58% di prime palle in campo nei primi tre match. Nonostante ciò, ha mostrato grande capacità di recupero mentale, rimontando situazioni di svantaggio come contro Shapovalov , dove ha annullato una palla del 4-0 nel terzo set e vinto nove game consecutivi.

, dove ha annullato una palla del 4-0 nel terzo set e vinto nove game consecutivi. Bublik, invece, si è distinto per una solidità straordinaria al servizio: 54 turni di battuta senza mai subire un break e una percentuale di prime spesso superiore al 60%, con un picco dell’85% contro Marin Cilic.

Dal punto di vista dei precedenti, il bilancio stagionale è in equilibrio: una vittoria ciascuno. Questo elemento contribuisce ad aumentare l’incertezza sulla possibile evoluzione del match.

Quote principali: i valori dei bookmakers sull’evento

L’attenzione degli operatori di scommesse si concentra su alcuni mercati chiave, influenzati dalle recenti prestazioni dei due giocatori. Le quotazioni vedono generalmente Sinner favorito, sia per il ranking che per la capacità di gestire i momenti di pressione, ma la solidità al servizio di Bublik rappresenta una variabile di rilievo. Di seguito una tabella esemplificativa delle quote principali offerte alla vigilia del match:

Esito Quota Media Vittoria Sinner 1.40 – 1.50 Vittoria Bublik 2.70 – 3.00 Over 3.5 set 1.70 – 1.80 Numero totale ace (Over 20.5) 1.60 – 1.75

Questi valori riflettono sia la fiducia nei mezzi di Sinner che il rischio rappresentato dalla potenza di servizio di Bublik, suggerendo un match potenzialmente combattuto soprattutto nei primi set.

Tendenze e curiosità numeriche: focus su servizio e tenuta mentale

Alcune statistiche e tendenze emergono con forza nei percorsi dei due protagonisti:

non ha ancora subito un break in tutto il torneo, con 54 turni di battuta consecutivi tenuti. Sinner ha saputo rimontare situazioni svantaggiose, confermandosi uno dei giocatori più solidi psicologicamente nel circuito.

ha saputo rimontare situazioni svantaggiose, confermandosi uno dei giocatori più solidi psicologicamente nel circuito. Entrambi i tennisti hanno mostrato, nei precedenti stagionali, la capacità di adattarsi rapidamente alle condizioni di gioco e all’avversario.

Le percentuali di prime palle e il numero di ace potrebbero risultare determinanti nell’economia del match, vista la propensione di Bublik a chiudere rapidamente gli scambi e la necessità di Sinner di migliorare questo fondamentale.

Questi elementi rendono la sfida particolarmente interessante anche dal punto di vista delle dinamiche psicologiche e delle possibili variazioni tattiche.

In conclusione, l’ottavo di finale tra Sinner e Bublik agli US Open si annuncia come uno degli incontri più equilibrati e tecnicamente intriganti della giornata. Le statistiche e le quote raccontano di un match aperto, dove la determinazione mentale e la resa al servizio saranno probabilmente i fattori decisivi.