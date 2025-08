Statistiche e quote Serie D: Latte Dolce, Olbia e rivali nel G

Serie D si appresta a vivere una nuova stagione nel girone G, che vede protagoniste cinque formazioni sarde: Latte Dolce, Olbia, Costa Orientale Sarda, Budoni e Monastir. L’annata si preannuncia impegnativa, con avversarie storiche e trasferte complicate, a partire dal calendario che prende il via domenica 24 agosto alle ore 16 con il turno preliminare di Coppa Italia di categoria. In questo scenario, le squadre isolane dovranno affrontare sia un livello qualitativo alto sia insidie logistiche, in un raggruppamento che unisce tradizione e nuove sfide.

Un girone G rinnovato tra sarde, campane e laziali

La composizione del girone G di Serie D per la stagione in arrivo presenta numerose novità rispetto al passato. Oltre alle cinque squadre sarde, il gruppo ospita quattro club campani – Ischia, Nocerina, Scafatese e Palmese – tutti con una storia importante nel panorama dilettantistico e, in alcuni casi, trascorsi in Serie C. A questi si aggiungono ben nove compagini laziali, tra cui Albalonga, Anzio, Atletico Lodigiani, Cassino, Flaminia Civitacastellana, Montespaccato, Real Monterotondo, Trastevere e Valmontone. Le trasferte lunghe e il tifo caldo delle piazze campane rappresentano elementi di difficoltà aggiuntiva per le squadre sarde, che dovranno gestire non solo la competitività tecnica, ma anche le sfide logistiche del torneo. Rispetto allo scorso anno, sono assenti Ilvamaddalena e Atletico Uri, retrocesse in Eccellenza, mentre non fanno più parte del girone anche Paganese, Sarnese, Terracina, Guidonia, Puteolana e Savoia.

Statistiche comparative: precedenti e rendimento delle sarde

Analizzando i dati delle scorse stagioni e i precedenti tra le squadre, emergono alcune tendenze che possono essere utili per comprendere meglio il livello del girone:

Le formazioni sarde hanno spesso faticato nelle trasferte fuori regione, con una percentuale di vittorie esterne inferiore alla media del girone (meno del 25% negli ultimi due anni).

Le squadre campane, in particolare Nocerina e Ischia , hanno storicamente un buon rendimento casalingo, rendendo le loro partite interne particolarmente ostiche.

e , hanno storicamente un buon rendimento casalingo, rendendo le loro partite interne particolarmente ostiche. Le laziali rappresentano un blocco molto competitivo, con Cassino unica superstite tra le squadre che hanno disputato i playoff nella passata stagione.

Inoltre, va sottolineato come la Costa Orientale Sarda abbia evitato la retrocessione grazie al ripescaggio, mentre altre squadre come Atletico Lodigiani e Monterotondo sono reduci da playout decisivi contro formazioni isolane.

Quote principali e mercati disponibili per la Coppa Italia Serie D

Le prime quote dei bookmaker per il turno preliminare di Coppa Italia Serie D vedono un equilibrio nei confronti delle sfide tra le squadre sarde. In particolare:

La gara tra Budoni e Costa Orientale Sarda è considerata molto aperta, con quote per il segno “1” e “2” molto vicine, a testimonianza dell’incertezza che regna sulla reale forza delle due compagini.

e è considerata molto aperta, con quote per il segno “1” e “2” molto vicine, a testimonianza dell’incertezza che regna sulla reale forza delle due compagini. Per Unipomezia-Monastir, le quote danno leggermente favorito il club laziale, ma il margine è contenuto, segno che anche qui l’esito non è scontato.

Le quote riflettono la natura di gare secche: il vincente passa al turno successivo, in programma il 31 agosto, mentre la perdente è eliminata.

Tendenze e curiosità numeriche nel nuovo girone G

Il nuovo assetto del girone G permette di evidenziare alcune curiosità e trend interessanti:

Atletico Lodigiani e Monterotondo sono le squadre che, tramite i playout, hanno contribuito alla retrocessione di altre formazioni sarde, ma quest’ultime sono state ripescate.

e sono le squadre che, tramite i playout, hanno contribuito alla retrocessione di altre formazioni sarde, ma quest’ultime sono state ripescate. Tra le squadre ex playoff, solo il Cassino è rimasto nel girone, a testimonianza di una forte rotazione tra le partecipanti.

è rimasto nel girone, a testimonianza di una forte rotazione tra le partecipanti. Nel girone B, da segnalare la presenza di Milan Futuro (retrocesso dalla C) insieme al Chievo Verona, mentre Ancona, Siena, Messina e Reggina sono state inserite in altri raggruppamenti, segno di un campionato sempre più eterogeneo.

Il calendario serrato e la presenza di molte squadre con ambizioni e storie differenti renderanno il girone G particolarmente competitivo, sia in ottica salvezza che per le posizioni di vertice.

La nuova stagione di Serie D, con il girone G rinnovato e ricco di insidie, si apre nel segno dell’equilibrio e dell’incertezza. Le squadre sarde dovranno affrontare trasferte impegnative e avversari di livello, con l’obiettivo primario di conquistare la salvezza e, magari, sorprendere in un girone che si preannuncia tra i più difficili degli ultimi anni.