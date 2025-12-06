Statistiche e quote Serie C: Carpi-Vis Pesaro, tutti i dati chiave

Lunedì prossimo andrà in scena una delle sfide più attese del girone di Serie C: il Carpi ospiterà la Vis Pesaro in un match che promette emozioni e che potrebbe incidere non poco sulla classifica. L’incontro si disputerà al Cabassi, con fischio d’inizio previsto alle ore 20:45. Entrambe le squadre arrivano a questa gara con motivazioni importanti e con la volontà di confermare i buoni segnali mostrati nelle ultime settimane.

Il Carpi tra entusiasmo e spirito rinnovato: la stagione fin qui

Il Carpi si presenta a questa sfida con un entusiasmo ritrovato. Dopo una stagione passata di assestamento, la squadra guidata da Stefano Cassani ha saputo cambiare passo, grazie anche a una filosofia di gioco moderna e a una rosa costruita su misura per il 3-4-2-1 impostato dal tecnico. L’arrivo di Cassani, giovane allenatore con esperienza come vice e protagonista di una rapida scalata dai dilettanti fino ai professionisti, ha infuso nuova energia all’ambiente. I biancorossi sono reduci da un novembre positivo: quattro vittorie, una sola sconfitta e un successo revocato contro il Rimini. Il colpo di reni mostrato nell’ultima gara a Pontedera, dove il centrocampista Niccolò Pietra ha segnato il gol vittoria in rovesciata nei minuti finali, testimonia la mentalità combattiva della squadra.

Statistiche comparative tra le due squadre: forma, precedenti e rendimento

Analizzando i dati delle ultime settimane, emergono alcune tendenze interessanti:

Il Carpi ha raccolto quattro vittorie nelle ultime cinque partite disputate a novembre, mostrando una solida tenuta casalinga e una buona capacità di reazione dopo le difficoltà di inizio stagione.

La Vis Pesaro, reduce da una convincente prestazione contro l'Ascoli, può contare su alcuni rientri fondamentali, come quello dell'esterno Zoia e di Ceccacci sulla corsia destra.

Per quanto riguarda i precedenti, il Carpi ha spesso avuto la meglio tra le mura amiche, ma le sfide tra queste due squadre sono state frequentemente equilibrate, con risultati mai scontati.

Entrambe le formazioni mostrano una certa solidità difensiva, anche se il Carpi dovrà fare i conti con l’assenza di due centrali squalificati (Panelli e Pitti), mentre la Vis Pesaro dovrà apportare qualche modifica per mantenere l’equilibrio tattico.

Le quote principali disponibili per Carpi-Vis Pesaro

Le principali piattaforme di scommesse propongono quote equilibrate per questa partita, segno che anche i bookmaker si attendono una gara aperta. In particolare:

La vittoria del Carpi è favorita, con quote che oscillano generalmente tra 1.80 e 2.10.

Il pareggio viene valutato tra 3.00 e 3.40, a testimonianza dell'imprevedibilità della sfida.

Il successo esterno della Vis Pesaro si attesta su valori compresi tra 3.70 e 4.20.

Gli operatori evidenziano una leggera preferenza per la formazione emiliana, soprattutto grazie al buon rendimento recente e al fattore campo. Tuttavia, le assenze in difesa potrebbero incidere sulla solidità del reparto arretrato, rendendo il match più aperto a possibili sorprese.

Tendenze e curiosità numeriche: i dati salienti

Osservando i trend delle ultime settimane e alcune statistiche stagionali, emergono diversi elementi di interesse:

Matteo Cortesi , capitano del Carpi , ha già realizzato sei reti e fornito cinque assist, risultando determinante nei momenti chiave delle partite.

Il Carpi ha mostrato una particolare propensione a segnare nella ripresa, spesso sfruttando cambi e inserimenti efficaci come quello di Nicastro.

Dopo la pesante sconfitta contro il Gubbio, il Carpi ha trovato una nuova solidità, incassando solo una sconfitta nelle ultime cinque uscite.

, il ha trovato una nuova solidità, incassando solo una sconfitta nelle ultime cinque uscite. La Vis Pesaro presenta una media goal subiti tra le più basse del girone, soprattutto in trasferta, dove tende a chiudere le partite sotto le due reti complessive.

Questi elementi confermano come la sfida tra Carpi e Vis Pesaro possa essere giocata sul filo dell’equilibrio, con i dettagli a fare la differenza.

In conclusione, il confronto tra Carpi e Vis Pesaro rappresenta uno degli appuntamenti più interessanti della giornata di Serie C. Le statistiche, i trend recenti e le quote dei bookmaker delineano un match aperto, in cui la qualità dei singoli e l’organizzazione di squadra potranno risultare decisivi. L’attesa per il fischio d’inizio cresce e l’impressione è che nessun risultato sia scontato.