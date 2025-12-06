Statistiche e quote Serie A: Reggiana-Brescia al PalaBigi

La decima giornata della Serie A di basket italiano propone un incontro di grande interesse tra Reggiana e Brescia. Il match si disputerà sabato 6 dicembre alle ore 20.30 presso il PalaBigi di Reggio Emilia, con i padroni di casa chiamati a interrompere un periodo complesso. Le due formazioni si presentano a questa sfida con obiettivi e stati di forma differenti ma con la stessa determinazione a conquistare punti preziosi per la classifica.

Reggiana-Brescia: il contesto di una sfida cruciale

Il confronto tra Reggiana e Brescia rappresenta uno dei momenti salienti del turno di campionato. Da una parte i padroni di casa, attualmente al dodicesimo posto, cercano riscatto dopo una serie di risultati negativi; dall’altra, la Brescia si presenta come una delle formazioni più in forma della stagione. Il PalaBigi offrirà una cornice calorosa, con i tifosi reggiani pronti a sostenere la propria squadra in una gara che potrebbe risultare decisiva per il prosieguo della stagione. Il fischio d’inizio è previsto per le 20.30 e, grazie alle nuove modalità di streaming, sarà possibile seguire la partita anche da remoto, ampliando così la platea degli appassionati che potranno assistere a questa interessante sfida di LBA.

Statistiche comparative: andamento recente e precedenti stagionali

Entrando nel dettaglio delle statistiche, emergono differenze significative tra le due squadre:

Brescia occupa attualmente la seconda posizione in classifica, a pari punti con la Virtus Bologna , ma con una differenza canestri leggermente inferiore che la colloca al secondo posto.

occupa attualmente la seconda posizione in classifica, a pari punti con la , ma con una differenza canestri leggermente inferiore che la colloca al secondo posto. La formazione lombarda ha raccolto quattro vittorie nelle ultime cinque gare, subendo una sola sconfitta per 77-75 in trasferta contro Trapani .

. Al contrario, la Reggiana sta vivendo un momento difficile: è dodicesima in classifica e, nelle ultime cinque partite, non è riuscita a conquistare nemmeno una vittoria, detenendo il peggior trend di rendimento del torneo.

Analizzando la rosa, Reggiana si affida a giocatori come Vitali, Severini, Williams, Barford e Caupain, mentre la Brescia può contare su elementi di esperienza come Ndours, Rivers, Bilan, Ivanovic e Della Valle.

Quote principali dei bookmakers per Reggiana-Brescia

Le quote proposte dai principali operatori riflettono l’attuale stato di forma delle due squadre. La Brescia, forte delle recenti prestazioni, parte generalmente favorita rispetto a una Reggiana in difficoltà. Le quote per la vittoria degli ospiti risultano quindi più basse, mentre un successo reggiano viene considerato un esito meno probabile, con quote più alte. Questo scenario rispecchia la fiducia degli addetti ai lavori nei confronti della squadra lombarda, ma non esclude possibili sorprese, soprattutto considerando il fattore campo favorevole ai padroni di casa.

Tendenze numeriche e curiosità sulla partita

Osservando i dati recenti, emergono alcune curiosità statistiche:

La Brescia ha dimostrato grande solidità in trasferta, perdendo solo una delle ultime cinque gare disputate lontano dal proprio campo.

ha dimostrato grande solidità in trasferta, perdendo solo una delle ultime cinque gare disputate lontano dal proprio campo. La Reggiana cerca invece di invertire una tendenza negativa che l’ha vista uscire sconfitta in tutte le ultime cinque partite, un dato che sottolinea la necessità di una svolta.

cerca invece di invertire una tendenza negativa che l’ha vista uscire sconfitta in tutte le ultime cinque partite, un dato che sottolinea la necessità di una svolta. Il pubblico del PalaBigi potrebbe rappresentare un fattore importante, spesso decisivo in gare dall’alto valore emotivo come questa.

In sintesi, la sfida tra Reggiana e Brescia si preannuncia come un incontro dal forte valore statistico e motivazionale. Le due squadre arrivano a questo appuntamento con esigenze differenti, ma entrambe determinate a lasciare il segno nella decima giornata di Serie A di basket italiano.