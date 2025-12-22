Home | Statistiche e quote Serie A: focus su Fiorentina e Juventus

Serie A torna protagonista con una sedicesima giornata ricca di spunti, colpi di scena e numeri interessanti. Il campionato italiano, che ha visto alcune big come Inter, Napoli, Milan e Bologna riposare, ha comunque regalato risultati significativi e dato nuove prospettive alla lotta sia per il titolo che per la salvezza. In particolare, la vittoria della Juventus sulla Roma e il primo successo stagionale della Fiorentina hanno acceso i riflettori su squadre e giocatori in cerca di riscatto. Di seguito, un’analisi dettagliata tra statistiche, quote aggiornate e curiosità numeriche utili per comprendere meglio l’attuale momento della Serie A.

La sedicesima giornata: risultati e protagonisti decisivi

Il turno di Serie A appena concluso ha offerto diversi risultati di rilievo, nonostante l’assenza di alcune delle principali squadre impegnate in altri impegni. Spicca la vittoria netta della Fiorentina per 5-1 sull’Udinese, risultato che segna il primo successo in campionato per i viola, ancora ultimi in classifica ma finalmente capaci di sbloccarsi. L’espulsione lampo del portiere Okoye dopo soli 7 minuti ha inciso in modo determinante sull’andamento del match al Franchi. Analogo episodio a Genova, dove il Genoa ha resistito in dieci uomini per quasi tutta la partita contro l’Atalanta, cedendo solo al 94° minuto con una rete di Hien.

Fiorentina – Udinese 5-1 : goleada viola, decisiva l’espulsione di Okoye.

: goleada viola, decisiva l’espulsione di Okoye. Genoa – Atalanta 0-1 : resistenza eroica del Grifone, ma vittoria in extremis per la Dea.

: resistenza eroica del Grifone, ma vittoria in extremis per la Dea. Sassuolo – Torino 0-1 : successo granata su rigore di Vlasic .

: successo granata su rigore di . Cagliari – Pisa 2-2 : pareggio spettacolare all’ Unipol Domus .

: pareggio spettacolare all’ . Lazio – Cremonese 0-0: equilibrio e poche occasioni all’Olimpico.

La giornata è stata caratterizzata anche da alcune prestazioni individuali degne di nota: Kean e Gudmundsson per la Fiorentina, Vlasic per il Torino, e una Lazio in difficoltà nel trovare la via della rete.

Statistiche comparative: forma, precedenti e rendimento

L’andamento delle squadre in questa fase della stagione mostra trend significativi sia in testa che in coda alla classifica. Ecco alcuni dati e confronti utili:

Juventus e Roma sono in piena corsa per un posto in Champions League , con i bianconeri a quota 29 punti e i giallorossi a 30, ma con una partita in più.

e sono in piena corsa per un posto in , con i bianconeri a quota 29 punti e i giallorossi a 30, ma con una partita in più. Fiorentina ancora ultima con 9 punti, ma il 5-1 sull’ Udinese potrebbe segnare una svolta.

ancora ultima con 9 punti, ma il 5-1 sull’ potrebbe segnare una svolta. Torino in ripresa grazie a Vlasic , decisivo negli ultimi incontri.

in ripresa grazie a , decisivo negli ultimi incontri. In zona retrocessione, Pisa e Verona restano le squadre più a rischio secondo le statistiche raccolte fin qui.

Squadra Punti Partite Milan 32 15 Napoli 31 15 Roma 30 16 Juventus 29 16

Le prestazioni difensive e offensive delle squadre si riflettono anche nei top e flop di giornata: la Fiorentina e il Torino tra i migliori, mentre Lazio, Sassuolo e Udinese hanno faticato a trovare continuità.

Quote principali: mercati e valori aggiornati

I principali bookmakers hanno aggiornato le quote in base agli ultimi risultati e alla forma delle squadre. Per la corsa alla Champions League, la Juventus è quotata a 1.72, seguita dalla Roma a 1.80. Più distanti Como (6.50) e Bologna (10). In chiave salvezza, Pisa (1.50) e Verona (1.66) sono considerate le maggiori indiziate alla retrocessione, mentre Lecce (2.50), Parma (2.62), Fiorentina (2.75), Cagliari (3.00) e Genoa (3.25) seguono in questa particolare graduatoria.

Capocannoniere: Lautaro Martinez resta favorito a 2.25, davanti a Pulisic (5.50), Orsolini, Hojlund e Yldiz (13), con Thuram e Leao a 17.

Per la prossima giornata spiccano le quote di Milan-Verona (1.38 per la vittoria rossonera), Cremonese-Napoli (1.57 per il successo partenopeo), e il big match Atalanta-Inter con la Dea a 3.25, l’Inter a 2.15 e il pareggio a 3.40. Nel posticipo, Roma-Genoa vede i giallorossi favoriti a 1.57.

Tendenze e curiosità: numeri e fatti da non perdere

La sedicesima giornata è stata segnata da episodi singolari e cifre interessanti:

Due portieri espulsi nei primi minuti ( Leali e Okoye ), evento raro nella storia recente della Serie A .

e ), evento raro nella storia recente della . Vlasic del Torino ha preso parte a 6 gol (4 reti e 2 assist) da inizio novembre, eguagliando Lautaro Martinez in questa speciale classifica.

del ha preso parte a 6 gol (4 reti e 2 assist) da inizio novembre, eguagliando in questa speciale classifica. La Lazio rallenta la rincorsa alle zone europee con uno 0-0 casalingo contro la Cremonese .

rallenta la rincorsa alle zone europee con uno 0-0 casalingo contro la . La Fiorentina trova il primo successo stagionale dopo una lunga serie negativa.

Questi dati confermano l’imprevedibilità della stagione e l’importanza di monitorare non solo i risultati ma anche le dinamiche interne alle squadre.

La sedicesima giornata di Serie A ha ribadito quanto equilibrio e colpi di scena possano cambiare rapidamente il volto della classifica. Tra statistiche, quote aggiornate e curiosità numeriche, il campionato si conferma avvincente e ricco di spunti per appassionati e osservatori neutrali. Le prossime giornate promettono nuove sorprese e ulteriori cambiamenti nelle zone calde della classifica.