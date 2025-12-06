Home | Statistiche e quote Roma-Juventus Women: numeri e tendenze

Il big match dell’ottava giornata di Serie A Femminile vede protagoniste Roma e Juventus Women, due squadre che stanno dominando la scena del massimo campionato italiano. L’incontro si disputa sabato 6 dicembre 2025 alle ore 14:30 presso il Tre Fontane di Roma, e rappresenta un crocevia importante per la lotta al vertice. Di seguito un’analisi dettagliata di numeri, tendenze e curiosità che caratterizzano questa sfida ad alta intensità.

La sfida al vertice: Roma e Juventus protagoniste della Serie A

Il confronto tra Roma e Juventus Women si preannuncia spettacolare non solo per la posta in palio, ma anche per la qualità e la solidità mostrata da entrambe le squadre. Le due formazioni guidano il campionato sia per occasioni create che per solidità difensiva, rendendo il match altamente imprevedibile. Roma e Juventus sono infatti le squadre che hanno effettuato più tiri nello specchio (43 per le bianconere, 39 per le giallorosse) e contemporaneamente concesso meno conclusioni agli avversari (19 subite dalla formazione di Canzi, 22 dalla squadra di Rossettini). Entrambe, inoltre, figurano tra le formazioni più attive negli attacchi diretti: 17 per la Roma, 14 per la Juventus, anche se nessuna delle due ha ancora concretizzato queste situazioni in rete.

Un altro dato interessante riguarda la pericolosità sulle ripartenze: la Roma ha effettuato il maggior numero di tiri dopo contropiede (sette, al pari del Milan), trovando però un solo gol da queste azioni. Sul fronte opposto, la Juventus eccelle nei recuperi offensivi (97) e nelle conclusioni successive (16), ma entrambe le squadre hanno trovato una sola rete da queste situazioni, a testimonianza dell’equilibrio tattico e dell’attenzione difensiva che caratterizza la sfida.

Numeri a confronto: forma, precedenti e rendimento individuale

Analizzando i dati complessivi e i rendimenti individuali emergono alcune statistiche di rilievo:

ha segnato tre reti da fuori area, seconda solo al (quattro); la invece è ancora a secco da questa distanza. Manuela Giugliano è il punto di riferimento offensivo delle giallorosse, con 10 gol realizzati nel 2025 – solo nel 2017 (15) e nel 2024 (12) ha fatto meglio in un singolo anno solare.

potrebbe segnare per la seconda partita consecutiva contro la dopo aver trovato la rete in finale di . Alice Corelli ha già eguagliato il proprio record stagionale di reti (quattro in sette presenze), ma contro la Juventus non ha ancora partecipato a marcature in oltre 300 minuti giocati.

, classe 2006, può diventare la prima Under 20 a realizzare cinque gol in con la . Valentina Bergamaschi, ex della partita, ha segnato la sua ultima doppietta proprio contro la Juventus con la maglia del Milan.

Estela Carbonell si distingue tra i difensori per cross e occasioni create (otto in entrambe le voci), oltre ad aver segnato il gol vittoria nell’ultimo turno con la Fiorentina .

è la miglior realizzatrice stagionale della (cinque gol), seguita da (quattro). Emma Stolen Godo ha segnato il suo primo gol in Serie A proprio contro la Roma .

(classe 2004) ha partecipato ad almeno 20 gol in campionato, ma la resta la squadra contro cui ha giocato più minuti senza segnare o assistere. Barbara Bonansea ha realizzato cinque reti contro la Roma, con la possibilità di superare questo record personale proprio in questa gara.

Quote principali e mercato delle scommesse: equilibrio sul filo

Il confronto tra Roma e Juventus Women si riflette anche nelle valutazioni dei bookmakers, che propongono quote in linea con l’equilibrio espresso dai dati. La sfida al Tre Fontane viene considerata altamente incerta: la vittoria delle giallorosse è quotata di poco inferiore rispetto a quella delle bianconere, mentre il pareggio resta un’opzione tutt’altro che remota, considerata la solidità difensiva di entrambe.

Le quote principali si concentrano su:

Esito finale 1X2 : leggera preferenza per la Roma in virtù del fattore campo, ma distanza minima rispetto alla Juventus .

: leggera preferenza per la in virtù del fattore campo, ma distanza minima rispetto alla . Under/Over 2.5 : le statistiche sulle conclusioni suggeriscono una partita aperta, ma la tendenza delle squadre a sfruttare poche occasioni in contropiede e attacco diretto mantiene il mercato Under/Over su valori bilanciati.

: le statistiche sulle conclusioni suggeriscono una partita aperta, ma la tendenza delle squadre a sfruttare poche occasioni in contropiede e attacco diretto mantiene il mercato Under/Over su valori bilanciati. Marcatrici: attenzione particolare a Bonansea e Giugliano, viste le rispettive storie di prolificità contro l’avversaria odierna.

Curiosità numeriche e tendenze da non perdere

Alcuni dati e curiosità arricchiscono ulteriormente il quadro di questa sfida:

Nessuna delle due formazioni ha ancora segnato su attacco diretto in questo campionato, segno di una ricerca costante di soluzioni alternative.

La Roma è tra le squadre con più reti da fuori area, mentre la Juventus eccelle nei recuperi offensivi pur concretizzando poco da queste situazioni.

è tra le squadre con più reti da fuori area, mentre la eccelle nei recuperi offensivi pur concretizzando poco da queste situazioni. Bonansea potrebbe diventare la seconda avversaria contro cui la Roma subisce oltre cinque reti dalla stessa giocatrice in campionato, dopo la Fiorentina .

potrebbe diventare la seconda avversaria contro cui la subisce oltre cinque reti dalla stessa giocatrice in campionato, dopo la . Giugliano continua a infrangere record personali, confermandosi una delle centrocampiste più prolifiche della Serie A .

continua a infrangere record personali, confermandosi una delle centrocampiste più prolifiche della . Tanti giovani protagonisti: Dragoni e Beccari rappresentano il futuro, con già numeri importanti.

La sfida tra Roma e Juventus Women si preannuncia quindi non solo come uno scontro diretto per il vertice, ma anche come un confronto tra filosofie di gioco, individualità di spicco e numeri che testimoniano la crescita del calcio femminile italiano. Le statistiche e le quote sottolineano l’equilibrio e la qualità delle due squadre, promettendo una gara intensa ed emozionante.