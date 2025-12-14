Home | Statistiche e Quote Potenza-Catania: numeri e tendenze Viviani

Potenza e Catania si preparano ad affrontarsi per la diciottesima giornata del girone C di Serie C 2025/2026. Il match si disputerà domenica 14 dicembre 2025 alle ore 14:30 presso lo Stadio Comunale Alfredo Viviani di Potenza. L’incontro vede gli ospiti in testa alla classifica, mentre i padroni di casa cercano punti preziosi per consolidare la loro posizione in zona playoff.

Contesto e significato della sfida tra Potenza e Catania

La partita tra Potenza e Catania rappresenta uno dei confronti più interessanti di questa fase del campionato di Serie C. Gli etnei, attualmente primi in classifica con 37 punti, sono reduci da un periodo estremamente positivo, avendo ottenuto tre vittorie consecutive e dimostrato solidità sia in attacco che in difesa. L’ultima affermazione è arrivata contro il Crotone, battuto per 2-0.

Per il Potenza, l’obiettivo è quello di continuare la striscia positiva che li ha visti imbattuti nelle ultime quattro gare, compreso il pareggio per 2-2 ottenuto in trasferta contro il Sorrento. I rossoblù si trovano attualmente all’ottavo posto in classifica con 24 punti, a pari merito con Monopoli e Crotone, e puntano a mantenere o migliorare la loro posizione in ottica playoff.

Da segnalare, inoltre, il ritorno tra i convocati di giocatori chiave per il Catania, come Di Tacchio, Donnarumma e Pieraccini, che rafforzano ulteriormente la rosa a disposizione del tecnico.

Analisi statistica: precedenti e stato di forma delle squadre

Il confronto tra Potenza e Catania si caratterizza per una storia recente che ha riservato diverse sorprese. Analizzando le statistiche degli scontri diretti disputati allo Stadio Viviani:

11 partite giocate a Potenza

3 vittorie per il Catania

3 pareggi

5 vittorie per il Potenza

Questi dati evidenziano come il campo di Potenza non sia storicamente favorevole agli etnei, che cercheranno di invertire questo trend nel prossimo incontro.

Per quanto riguarda la forma attuale:

Catania : 3 vittorie consecutive, miglior attacco del girone

: 3 vittorie consecutive, miglior attacco del girone Potenza: 4 gare senza sconfitte, ultima partita pareggiata 2-2 in trasferta

Entrambe le squadre hanno motivazioni importanti: il Catania vuole mantenere la vetta, mentre il Potenza punta a consolidare il proprio piazzamento playoff e dimostrare il valore accumulato anche dopo il recente storico accesso alle semifinali di Coppa Italia di Serie C.

Quote principali e mercati disponibili per Potenza-Catania

Le principali agenzie di scommesse, come Eurobet, hanno pubblicato le quote per la partita tra Potenza e Catania. Le valutazioni dei bookmakers segnalano un netto favore degli ospiti:

Esito Quota Eurobet Vittoria Potenza (1) 5.40 Pareggio (X) 3.85 Vittoria Catania (2) 1.52

Queste quote suggeriscono che il Catania sia la squadra con le maggiori probabilità di successo, mentre il Potenza, pur giocando in casa, è considerato sfavorito. Il pareggio viene valutato come una possibilità intermedia. Va ricordato che le quote rappresentano un’indicazione delle tendenze di mercato e non un pronostico certo sull’esito dell’incontro.

Tendenze e curiosità numeriche per la sfida del Viviani

Tra le curiosità statistiche spiccano diversi elementi:

Il Catania ha vinto solo 3 volte nelle ultime 11 trasferte a Potenza

ha vinto solo 3 volte nelle ultime 11 trasferte a Potenza Il Potenza è imbattuto da 4 gare e punta a prolungare la serie positiva

è imbattuto da 4 gare e punta a prolungare la serie positiva Gli etnei hanno sempre segnato almeno un gol nelle ultime tre partite

La difesa del Catania è tra le meno battute del girone

è tra le meno battute del girone Assenza dei tifosi ospiti: ancora una volta non sarà presente il settore ospiti, togliendo un elemento di spettacolo e calore alla sfida

Questi dati contribuiscono a rendere la partita particolarmente interessante sia dal punto di vista tecnico che statistico. La presenza di giocatori ritrovati e il doppio obiettivo di classifica rendono il confronto carico di significati.

In conclusione, Potenza e Catania si affrontano in una gara che promette tensione e motivazioni forti da entrambe le parti. Mentre i siciliani cercano di difendere la leadership in classifica, i lucani puntano a confermare la loro solidità casalinga e a raccogliere punti preziosi in chiave playoff. Le statistiche e le quote suggeriscono un match da seguire con attenzione, ricco di spunti e di possibili sorprese.