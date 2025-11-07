Home | Statistiche e quote Pisa-Cremonese: numeri, tendenze e mercati top

Pisa e Cremonese aprono l’undicesima giornata di Serie A venerdì 7 novembre 2025 alle 20:45 all’Arena Garibaldi – Stadio Romeo Anconetani di Pisa. Entrambe neopromosse, le due squadre arrivano a questo scontro diretto con obiettivi chiari: i padroni di casa cercano ancora la prima vittoria in campionato, mentre gli ospiti vogliono consolidare la propria posizione in classifica e confermarsi come rivelazione della stagione.

Analisi dell’evento: Pisa e Cremonese a confronto in uno scontro salvezza

La sfida tra Pisa e Cremonese rappresenta un crocevia fondamentale nella lotta per la salvezza. I toscani, guidati da Alberto Gilardino, si presentano con 6 punti frutto di sei pareggi e quattro sconfitte, senza ancora aver trovato il successo. I nerazzurri soffrono particolarmente in fase realizzativa, non avendo ancora segnato in casa in questa Serie A: l’ultimo gol casalingo nel massimo campionato risale addirittura al 12 maggio 1991.

La Cremonese di Davide Nicola si gode invece una posizione più tranquilla, decima con 14 punti (3 vittorie, 5 pareggi, 2 sconfitte) e si è distinta per solidità e capacità di colpire in trasferta. La partita è anche occasione per rendere omaggio a Gigi Simoni, storico allenatore di entrambe le squadre, con un tributo prima del fischio d’inizio.

Statistiche comparative: forma, precedenti e rendimento delle due squadre

Pisa è imbattuta da 8 delle ultime 10 sfide contro la Cremonese (in Serie B), con due vittorie consecutive in casa.

Analizzando il percorso recente, il Pisa arriva da una serie di pareggi (ben 6 in 10 gare) e non ha ancora trovato il gol davanti al proprio pubblico. In trasferta, invece, ha sfiorato il colpaccio contro il Torino, facendosi però rimontare due reti. Tra i protagonisti, Stefano Moreo ha realizzato la sua prima doppietta in Serie A proprio nell’ultimo turno.

La Cremonese, invece, si è dimostrata solida e cinica: fuori casa ha già vinto due volte, compresa la sorprendente affermazione a Genova. La squadra lombarda vanta la più alta percentuale realizzativa della Serie A (16,4%).

Quote principali disponibili: equilibrio e lieve favore per il Pisa

I principali bookmaker evidenziano equilibrio, assegnando un leggero vantaggio al Pisa grazie al fattore campo.

Esito Quota Vittoria Pisa 2.25 – 2.30 Pareggio 3.00 Vittoria Cremonese 3.20 – 3.60

Tra i mercati più gettonati, si segnala anche la quota dell’Under 2.5 (meno di 3 reti totali), offerta tra 1.52 e 1.70, a riflettere la tendenza delle due squadre a disputare partite poco prolifiche. Il segno NoGol (almeno una squadra a secco di reti) è proposto a 1.75. Queste valutazioni rispecchiano sia la difficoltà offensiva del Pisa, sia la solidità difensiva della Cremonese.

Tendenze numeriche e curiosità statistiche: tra pareggi e difese sollecitate

Pisa ha collezionato 6 pareggi su 10 gare, risultando una delle squadre con più X in Serie A insieme alla Cremonese (5 pareggi).

Curiosità: le due squadre hanno subito tre reti ciascuna nei primi 15 minuti del secondo tempo, dato peggiore del campionato in questa specifica frazione di gioco.

In conclusione, Pisa-Cremonese si preannuncia una sfida equilibrata, dal grande valore per la zona salvezza e ricca di spunti statistici. I numeri suggeriscono una partita combattuta e tattica, con le difese chiamate a confermare le rispettive solidità e gli attacchi a rompere trend che finora hanno limitato le ambizioni delle due neopromosse. L’Arena Garibaldi si prepara a una serata intensa, carica di significati, in cui ogni dettaglio statistico potrà fare la differenza.