Home | Statistiche e quote Parma-Atalanta: numeri e tendenze al Tardini

La seconda giornata della Serie A 2025-26 propone una sfida dal grande fascino tra Parma e Atalanta, in programma sabato 30 agosto alle ore 18:30 allo stadio Ennio Tardini di Parma. I ducali affrontano il primo impegno casalingo della stagione dopo la sconfitta subita all’esordio contro la Juventus, mentre la Dea cerca riscatto dopo aver pareggiato in casa contro il neopromosso Pisa. Un appuntamento importante non solo per la classifica, ma anche per la storia recente tra le due squadre.

Parma-Atalanta: il contesto di una sfida ricca di significati

Il confronto tra Parma e Atalanta arriva in un momento delicato per entrambe le squadre. I gialloblu guidati da Carlos Cuesta sono chiamati a riscattarsi dopo il debutto negativo contro la Juventus, che li ha visti sconfitti per 2-0. La squadra emiliana ha mostrato buona volontà ma ha pagato l’inesperienza e la qualità degli avversari nella ripresa. Di fronte troveranno un’Atalanta reduce da un pareggio interno contro il Pisa (1-1), risultato che ha lasciato un po’ di amaro in bocca considerando le ambizioni della squadra ora allenata da Ivan Juric. Per entrambe, dunque, il secondo turno rappresenta già un crocevia importante per ritrovare fiducia e slancio.

Analisi delle statistiche comparative: forma attuale e precedenti storici

Le statistiche delle ultime stagioni raccontano di un dominio quasi totale dell’Atalanta negli scontri diretti con il Parma:

Ultimi 7 confronti : tutti vinti dall’ Atalanta con un punteggio complessivo di 24-5.

: tutti vinti dall’ con un punteggio complessivo di 24-5. Ultima vittoria Parma : risale al 16 febbraio 2014 (4-0 in trasferta).

: risale al 16 febbraio 2014 (4-0 in trasferta). Bilancio totale in Serie A : Parma in vantaggio con 14 vittorie su 36 sfide, Atalanta a quota 9 e 13 pareggi.

: in vantaggio con 14 vittorie su 36 sfide, a quota 9 e 13 pareggi. Ultime 3 sfide a Parma: tutte vinte dagli ospiti bergamaschi.

Per quanto riguarda la forma recente, la situazione è la seguente:

Parma : ko 0-2 contro la Juventus alla prima giornata.

: ko 0-2 contro la alla prima giornata. Atalanta: pareggio 1-1 in casa con il Pisa, con Scamacca tornato al gol dopo oltre un anno.

Rendimento attuale e indisponibili: le scelte dei tecnici

Le probabili formazioni vedono il Parma disposto col 3-5-2, con il ballottaggio Almqvist-Benedyczak in avanti e diversi indisponibili tra cui Ondrejka e Frigan. L’Atalanta si affida al 3-4-2-1 di Juric, con Scamacca nuovamente titolare dopo il ritorno al gol e il duo De Ketelaere-Sulemana alle spalle. Da segnalare alcune assenze importanti anche per la Dea, tra cui Kolasinac e Bakker, mentre Scalvini recupera dopo un lungo stop.

Parma Atalanta Indisponibili: Ondrejka, Frigan, Trabucchi, Hernani Indisponibili: Kolasinac, Bakker Modulo: 3-5-2 Modulo: 3-4-2-1 Allenatore: Cuesta Allenatore: Juric

Le quote principali dei bookmakers per Parma-Atalanta

Le quote offerte dai principali operatori di scommesse riflettono la recente supremazia dell’Atalanta negli scontri diretti e la qualità della rosa a disposizione di Juric. La vittoria esterna degli orobici viene generalmente quotata come esito più probabile, mentre il successo casalingo del Parma viene considerato un risultato meno atteso. Il pareggio, invece, si colloca su una quota intermedia. Di seguito la rappresentazione delle tendenze principali:

Vittoria Parma: quota superiore a 3.00

quota superiore a 3.00 Pareggio: quota tra 3.20 e 3.40

quota tra 3.20 e 3.40 Vittoria Atalanta: quota tra 2.00 e 2.20

Non mancano opzioni sulle reti segnate: la presenza di attaccanti come Scamacca e la vocazione offensiva dell’Atalanta fanno sì che le quote per il “Gol” e l’“Over 2.5” siano relativamente basse, segno che ci si attende una gara vivace dal punto di vista delle occasioni.

Curiosità numeriche e tendenze statistiche della sfida

Alcuni dati offrono spunti di riflessione interessanti:

L’ Atalanta non ha mai battuto una squadra per otto volte consecutive in Serie A : il match del Tardini è l’occasione per stabilire un nuovo record personale.

non ha mai battuto una squadra per otto volte consecutive in : il match del è l’occasione per stabilire un nuovo record personale. Il Parma non segna da due partite consecutive contro i bergamaschi.

non segna da due partite consecutive contro i bergamaschi. Tra i doppi ex, spicca Andreas Cornelius , autore di 7 gol con l’ Atalanta e 13 con il Parma tra il 2017 e il 2021.

, autore di 7 gol con l’ e 13 con il tra il 2017 e il 2021. L’ultimo confronto al Tardini è terminato 0-2 per gli ospiti.

In sintesi, il confronto tra Parma e Atalanta si annuncia interessante sotto il profilo statistico e delle quote. I numeri recenti sorridono agli ospiti, ma il calcio spesso regala sorprese e la pressione di dover confermare i pronostici potrebbe influire sull’andamento della gara. Entrambe le squadre cercano il primo successo stagionale e il pubblico del Tardini sarà chiamato a sostenere i propri beniamini in una sfida che promette intensità e spettacolo.