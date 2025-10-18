Statistiche e quote Mantova-Sudtirol: sfida cruciale in Serie B

Mantova e Sudtirol si sfidano sabato 18 ottobre 2025 alle ore 15:00 presso lo Stadio Danilo Martelli per l’ottava giornata del campionato di Serie B 2025/2026. L’incontro rappresenta un momento cruciale per entrambe le formazioni, impegnate a inseguire i rispettivi obiettivi in classifica: da un lato i padroni di casa alla ricerca di punti preziosi per risollevare le sorti della stagione, dall’altro gli ospiti che puntano a restare agganciati alla zona playoff.

La situazione di classifica e il momento delle squadre

Il Mantova, neopromosso e ancora in fase di adattamento alla categoria, si trova attualmente al penultimo posto della graduatoria con 4 punti raccolti in sette giornate. Dopo un avvio difficile e una striscia negativa di quattro sconfitte consecutive, la squadra allenata da Possanzini ha parzialmente interrotto la serie negativa pareggiando 0-0 contro l’Avellino nell’ultimo turno disputato prima della sosta per le nazionali. L’unica vittoria mantovana risale addirittura alla seconda giornata contro il Pescara, mentre nelle restanti gare il bottino è stato scarso sia in termini di risultati che di reti segnate.

Dall’altra parte il Sudtirol, guidato da Fabrizio Castori, occupa la decima posizione con 9 punti, gli stessi di Reggiana ed Empoli. I biancorossi venivano da una sconfitta interna per 1-2 contro l’Empoli, condizionata dall’espulsione diretta di Kofler nei primi minuti, nonostante il vantaggio iniziale firmato da Pecorino. La squadra altoatesina, abituata a una solida organizzazione difensiva, ha dimostrato di saper gestire bene le partite in trasferta, pur mancando finora di continuità nei risultati.

Statistiche comparative: forma, precedenti e rendimento

Analizzando i dati delle ultime partite, emergono alcune differenze significative tra le due squadre:

Il Mantova fatica a trovare la via del gol e ha segnato raramente nelle ultime giornate.

fatica a trovare la via del gol e ha segnato raramente nelle ultime giornate. I padroni di casa hanno raccolto la maggior parte dei punti proprio tra le mura amiche, ma la solidità difensiva resta un punto debole.

Il Sudtirol si è dimostrato più costante soprattutto in trasferta, dove ha spesso ottenuto risultati positivi.

Nei precedenti più recenti tra le due formazioni, il bilancio appare equilibrato, sebbene le statistiche siano condizionate dalla presenza delle squadre in categorie diverse negli anni passati. In questa stagione la maggiore esperienza della rosa altoatesina potrebbe rappresentare un fattore determinante.

Le quote principali dei bookmaker per Mantova-Sudtirol

Le quote offerte dai principali operatori di scommesse riflettono la situazione di classifica e la differente forma delle due squadre. Secondo i dati Sisal:

Esito Finale Quota Vittoria Mantova (1) 2.80 Pareggio (X) 3.25 Vittoria Sudtirol (2) 2.45

Il successo esterno dei biancorossi viene dunque leggermente favorito, mentre il pareggio appare la soluzione meno probabile secondo i quotisti. Le quote evidenziano quindi un equilibrio sostanziale, con margini ristretti tra le opzioni disponibili e nessuna squadra nettamente favorita.

Tendenze e curiosità numeriche su Mantova e Sudtirol

Tra i dati più interessanti legati alla gara spiccano alcune tendenze:

Il Mantova non segna da due partite consecutive e ha uno dei peggiori attacchi del campionato.

non segna da due partite consecutive e ha uno dei peggiori attacchi del campionato. Il Sudtirol ha subito almeno una rete in ciascuna delle ultime tre partite.

ha subito almeno una rete in ciascuna delle ultime tre partite. L’ultima vittoria casalinga dei lombardi risale alla seconda giornata.

Entrambe le squadre hanno avuto giocatori squalificati o espulsi recentemente, condizionando il rendimento.

Questi elementi suggeriscono una partita equilibrata ma potenzialmente avara di reti, con entrambe le formazioni chiamate a migliorare rispettivamente in fase offensiva e difensiva.

In sintesi, Mantova–Sudtirol si preannuncia come una sfida importante per il prosieguo della stagione di entrambe. Le statistiche e le quote sottolineano un sostanziale equilibrio, con le due squadre che si affacciano a questa ottava giornata di Serie B alla ricerca di conferme e punti fondamentali per i rispettivi obiettivi.