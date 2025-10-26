Home | Statistiche e quote Lazio-Juve: Kalulu e Kelly protagonisti

La sfida tra Lazio e Juventus, in programma allo Stadio Olimpico, rappresenta uno degli appuntamenti più attesi della giornata di Serie A. In un momento delicato per entrambe le formazioni, i riflettori sono puntati su un confronto che promette intensità e rilevanza sia per la classifica sia per le statistiche stagionali. Il match si disputa in un clima di incertezza, con la squadra di Igor Tudor chiamata a reagire dopo alcune prestazioni altalenanti e con una difesa in piena emergenza.

Lazio-Juve: una sfida segnata dalle assenze difensive

Il contesto che precede Lazio-Juventus è fortemente condizionato dagli infortuni che hanno colpito il reparto arretrato bianconero. La squadra allenata da Igor Tudor deve fare i conti con le pesanti assenze di Gleison Bremer e Juan Cabal, costretti ai box rispettivamente per due mesi e quarantacinque giorni. In questa situazione di piena emergenza, i due difensori centrali Pierre Kalulu e Lloyd Kelly sono diventati pilastri imprescindibili. Entrambi sono stati sempre schierati titolari, garantendo continuità e affidabilità in un periodo caratterizzato da cambi di modulo e risultati altalenanti. La trasferta all’Olimpico assume così i contorni di una vera e propria prova del nove per la retroguardia juventina, chiamata a dimostrare solidità contro l’attacco di Maurizio Sarri.

Statistiche individuali e comparative: Kalulu e Kelly tra i più impiegati

Secondo i dati raccolti da Opta, Kalulu e Kelly figurano tra i soli 19 giocatori di movimento dell’intera Serie A a non aver saltato nemmeno un minuto nelle prime sette giornate di campionato. Questo dato testimonia non solo la loro importanza all’interno dello scacchiere bianconero, ma anche la loro resistenza fisica e mentale. In particolare:

Pierre Kalulu : 7 presenze su 7, mai sostituito, adattandosi sia come centrale sia come esterno difensivo.

: 7 presenze su 7, mai sostituito, adattandosi sia come centrale sia come esterno difensivo. Lloyd Kelly: 7 presenze su 7, sempre in campo dal primo all’ultimo minuto, capace di guidare il reparto con autorevolezza.

Questi numeri diventano ancora più rilevanti se si considera la frequenza con cui le squadre di vertice ruotano i propri effettivi nel tentativo di mantenere alta la competitività durante la stagione. La Juventus, invece, si affida stabilmente ai suoi “stakanovisti” difensivi.

Precedenti e curiosità: il tabù dell’Olimpico per Kalulu

La partita contro la Lazio rappresenta anche un’occasione speciale per Pierre Kalulu. L’ultimo precedente personale allo Stadio Olimpico non evoca ricordi felici: proprio contro i biancocelesti, nel maggio 2025, il difensore francese ha rimediato l’unico cartellino rosso nelle sue 120 presenze in Serie A. Una statistica che aggiunge ulteriore pathos alla sua presenza in campo, rendendo la sfida un vero e proprio “test nel test”. Kalulu, insieme a Kelly, sarà chiamato a guidare una difesa che dovrà ritrovare la solidità delle prime giornate per permettere alla Juventus di uscire indenne da un campo storicamente ostico.

Quote disponibili e andamento dei mercati principali

Le principali agenzie di scommesse propongono quote che riflettono l’equilibrio e l’incertezza attorno a questo incontro. L’assenza di alcuni titolari potrebbe influenzare le scelte degli scommettitori e l’andamento dei mercati. In particolare:

La vittoria della Lazio è considerata leggermente favorita rispetto a quella della Juventus , soprattutto in virtù del fattore campo e delle defezioni in difesa degli ospiti.

è considerata leggermente favorita rispetto a quella della , soprattutto in virtù del fattore campo e delle defezioni in difesa degli ospiti. Il pareggio si mantiene su una quota intermedia, a testimonianza di quanto sia percepita come plausibile un’eventuale spartizione della posta.

Le quote sui marcatori vedono una leggera preferenza per gli attaccanti biancocelesti, considerando le difficoltà difensive della Juventus.

La situazione delle quote potrebbe ulteriormente variare in prossimità del calcio d’inizio, soprattutto in base alle formazioni ufficiali e alle ultime indicazioni dall’infermeria.

Tendenze e dati curiosi: affidabilità e record di presenze

Un elemento di particolare interesse riguarda la costanza di impiego di alcuni giocatori della Juventus. Essere tra i pochi a non aver mai lasciato il campo in stagione è un dato che certifica non solo la fiducia dell’allenatore, ma anche l’affidabilità fisica degli atleti. La Juventus ha fatto registrare:

Una delle difese più “stanziali” del torneo, con Kalulu e Kelly sempre presenti.

e sempre presenti. Un’importante continuità di rendimento, nonostante i frequenti cambiamenti di modulo e formazione.

Una particolare attenzione al dato disciplinare, con solo un cartellino rosso nelle ultime 120 presenze di Kalulu.

Questi elementi contribuiscono a delineare il profilo di una squadra che, pur tra difficoltà e assenze, cerca di mantenere una propria identità difensiva.

In sintesi, Lazio-Juventus si preannuncia come un match dall’alto tasso di interesse statistico e tecnico. Le assenze pesanti e le curiosità legate alle presenze record di alcuni protagonisti rendono la sfida dell’Olimpico un appuntamento da seguire con attenzione, anche per l’impatto che potrà avere sulla classifica e sui trend stagionali della Serie A.