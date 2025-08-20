Home | Statistiche e quote Juventus-Parma: numeri, precedenti e tendenze

La sfida tra Juventus e Parma, in programma per l’esordio nella Serie A 2025-2026, si carica di interesse non solo per le novità sulle panchine, ma anche per la designazione arbitrale. A dirigere l’incontro sarà ancora una volta Matteo Marcenaro della sezione AIA di Genova, che torna ad arbitrare i bianconeri a distanza di un anno dall’ultima volta. Analizziamo insieme le principali statistiche e le quote disponibili, offrendo uno sguardo dettagliato ai numeri e alle curiosità che accompagnano questa partita d’apertura.

Juventus e Parma: precedenti con l’arbitro Marcenaro

L’assegnazione della direzione di gara a Matteo Marcenaro è un elemento che suscita attenzione tra gli appassionati di statistiche. I rapporti tra Juventus e il giovane arbitro sono piuttosto recenti ma significativi:

La Juventus ha incontrato Marcenaro due volte in Serie A:

ha incontrato due volte in Serie A: Vittoria per 3-0 contro il Como



Pareggio per 2-2 contro la Salernitana (2022-2023)

(2022-2023) Bilancio complessivo positivo per i bianconeri, con nessuna sconfitta.

In totale, la Juventus ha segnato 5 reti e ne ha subite 2 nei match con Marcenaro in campo.

Per il Parma, invece, il rapporto con l’arbitro è molto più limitato:

Un solo precedente in Serie B (2021-2022) contro l’ Ascoli , terminato con una sconfitta interna per 0-1.

, terminato con una sconfitta interna per 0-1. Nessuna vittoria o pareggio registrato finora con Marcenaro.

La forma degli arbitraggi: il rendimento di Marcenaro

Il profilo di Marcenaro nel massimo campionato italiano si sta consolidando stagione dopo stagione. Ecco alcuni dati salienti sulle sue direzioni in Serie A:

Presenze totali 35 Vittorie squadre di casa 15 Pareggi 12 Vittorie squadre in trasferta 8 Rigori fischiati 12 (media di 1 ogni 3 gare circa)

Nella stagione 2024-2025 ha diretto 8 partite, tutte concluse con una vittoria (5 volte per la squadra di casa, 3 per quella in trasferta).

La distribuzione dei rigori è abbastanza equilibrata: 7 concessi ai padroni di casa, 5 agli ospiti.

Quote principali e mercati disponibili

Le piattaforme di scommesse stanno iniziando a proporre le prime quote per l’incontro, con la Juventus considerata favorita anche alla luce dei precedenti positivi con Marcenaro e della maggiore esperienza in Serie A rispetto al Parma. I mercati più attenzionati riguardano:

Risultato finale 1X2, con la vittoria della Juventus quotata a valori inferiori rispetto agli altri esiti.

quotata a valori inferiori rispetto agli altri esiti. Under/Over gol, viste le statistiche degli incontri precedenti tra queste squadre con Marcenaro : in entrambi i casi, nessuna delle due squadre ha superato i 3 gol segnati.

: in entrambi i casi, nessuna delle due squadre ha superato i 3 gol segnati. Mercato “Rigore sì/no”, dato che Marcenaro ha una discreta tendenza a concedere penalty (circa uno ogni tre partite).

Le quote potrebbero subire variazioni nei giorni che precedono il match, in base alle formazioni ufficiali e alle ultime notizie dagli allenamenti.

Statistiche e curiosità numeriche sull’evento

Ci sono alcuni dati e tendenze che meritano di essere sottolineati prima del calcio d’inizio:

Juventus imbattuta con Marcenaro in Serie A (1 vittoria, 1 pareggio).

imbattuta con in Serie A (1 vittoria, 1 pareggio). Parma mai vincente con Marcenaro (unico precedente in Serie B).

mai vincente con (unico precedente in Serie B). In generale, le gare arbitrate da Marcenaro vedono una leggera prevalenza di successi per le squadre di casa (15 su 35 totali).

vedono una leggera prevalenza di successi per le squadre di casa (15 su 35 totali). Il numero di rigori assegnati finora conferma una certa propensione a interrompere il gioco nei momenti caldi dell’area di rigore.

Un’ulteriore curiosità: nella stagione precedente, Marcenaro ha sempre diretto partite poi concluse con una vittoria per una delle due squadre, senza registrare pareggi.

In conclusione, la partita tra Juventus e Parma si annuncia interessante non solo per motivi tecnici, ma anche per le statistiche che coinvolgono l’arbitro Matteo Marcenaro. I precedenti e le quote disponibili offrono spunti per seguire con attenzione un esordio di campionato che promette emozioni e dati da analizzare.