Home | Statistiche e quote Champions League: Inter e Atalanta in crescita

La Champions League entra nel vivo con le ultime giornate della fase a gironi, momento cruciale per il destino delle squadre italiane impegnate nella competizione. In particolare, l’attenzione si concentra su Inter, Atalanta, Napoli e Juventus, che inseguono la qualificazione tra le prime otto del proprio girone. Analizziamo le statistiche più rilevanti e le quote aggiornate offerte dai principali bookmaker per comprendere meglio le prospettive delle italiane e delle favorite al titolo.

Inter e Atalanta: crescita nei numeri e nelle valutazioni dei bookmaker

Le recenti prestazioni di Inter e Atalanta hanno significativamente influito sulle valutazioni degli operatori di scommesse. In particolare, la convincente vittoria dell’Atalanta a Francoforte contro l’Eintracht ha portato la squadra guidata da Palladino a quota 10 punti in classifica, avvicinando sensibilmente l’obiettivo della qualificazione diretta ai quarti di finale. Secondo le ultime rilevazioni:

La quota per l’ Atalanta tra le prime 8 è scesa da 7,50 a 3,25 su Planetwin365 e a 3,50 su Snai .

tra le prime 8 è scesa da 7,50 a 3,25 su e a 3,50 su . L’Inter, nonostante la sconfitta a Madrid contro l’Atletico, mantiene solide possibilità di accesso diretto: la quota per il passaggio diretto è passata da 1,45 a 1,65.

Questi dati testimoniano come la forma recente incida in modo diretto sulle valutazioni dei bookmaker, che tendono ad adeguare rapidamente le proprie quote in base ai risultati sul campo.

Napoli e Juventus: percorso ancora in salita nonostante i progressi

Il cammino di Napoli e Juventus appare più complesso. Entrambe le squadre hanno conquistato i tre punti negli ultimi turni – rispettivamente contro Qarabag e Bodo Glimt – ma rimangono ancora distanti da una posizione di sicurezza. Le quote ne riflettono le difficoltà:

Per il Napoli di Antonio Conte , ora a 7 punti, la quota per la top-8 è fissata a 26.

di , ora a 7 punti, la quota per la top-8 è fissata a 26. Per la Juventus di Luciano Spalletti, salita a 6 punti, il piazzamento tra le prime 8 è sceso da 51 a 34.

Nonostante la riduzione delle quote, la strada verso la qualificazione rimane impervia, complici i risultati altalenanti e la concorrenza agguerrita nei rispettivi gironi.

Quote aggiornate per la vittoria finale: Arsenal leader secondo i bookmaker

Guardando al quadro generale delle favorite per la vittoria della Champions League, le quote aggiornate delineano uno scenario interessante. La quarta affermazione continentale dell’Inter è ora valutata a 26 (in crescita rispetto alla precedente quota di 20), mentre il primo trionfo del Napoli si attesta a 41 e quello dell’Atalanta addirittura a 101. La Juventus, invece, vede la quota per il terzo titolo europeo salire fino a 126.

Tra le favorite:

Squadra Quota Vittoria Arsenal 4,35 Bayern Monaco 6,00 PSG 7,00

Particolarmente rilevante il dato dell’Arsenal, unica formazione a punteggio pieno con cinque vittorie su cinque: per i bookmaker, questa continuità la rende la principale candidata al titolo.

Tendenze e curiosità statistiche: Arsenal a punteggio pieno, quote in movimento

Analizzando le tendenze più significative di questa edizione della Champions League, emergono alcuni dati curiosi:

L’ Arsenal è l’unica squadra ad aver vinto tutte le partite disputate finora, rafforzando la fiducia degli operatori e degli appassionati nelle sue possibilità.

è l’unica squadra ad aver vinto tutte le partite disputate finora, rafforzando la fiducia degli operatori e degli appassionati nelle sue possibilità. Le variazioni di quota per Inter e Atalanta testimoniano quanto il rendimento nelle ultime giornate possa incidere sulle aspettative di qualificazione.

e testimoniano quanto il rendimento nelle ultime giornate possa incidere sulle aspettative di qualificazione. Per Napoli e Juventus il calo delle quote è stato favorito dalle recenti vittorie, ma il cammino resta ancora lungo e incerto.

Questi elementi confermano come l’andamento delle partite e dei gironi sia strettamente monitorato dai bookmaker, che aggiornano costantemente le proprie valutazioni in base alle performance delle squadre.

In sintesi, la corsa delle squadre italiane verso la qualificazione tra le prime otto della Champions League resta avvincente e ricca di spunti statistici. Le quote aggiornate riflettono l’evoluzione dei risultati e delineano scenari ancora aperti, con Inter e Atalanta in crescita e Napoli e Juventus chiamate a un’impresa nelle ultime giornate.