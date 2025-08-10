Home | Statistiche e quote ATP Cordenons e italiani a Cincinnati

Cincinnati e Cordenons sono al centro dell’attenzione nel panorama tennistico internazionale in questa intensa settimana di agosto. Gli occhi degli appassionati sono puntati sulle finali dell’ATP Challenger 75 Cordenons e sulle prestazioni degli italiani impegnati nei principali tabelloni del torneo ATP e WTA di Cincinnati. Domenica 10 agosto, a partire dalle 17:00, si susseguiranno incontri di alto profilo, sia nelle competizioni maschili che femminili.

Finale Atp Challenger Cordenons: Lajovic contro Neumayer

La ventiduesima edizione dell’ATP Challenger 75 Cordenons si conclude con una finale tra due protagonisti di rilievo del circuito cadetto: il serbo Dusan Lajovic e l’austriaco Lukas Neumayer. Lajovic, testa di serie numero 2, ha confermato il suo stato di forma imponendosi in semifinale con un netto 6-2 6-2, mostrando una solidità impressionante. Dall’altra parte, Neumayer, giovane talento austriaco, ha eliminato in maniera sorprendente la testa di serie numero 1 Carlos Taberner, dominando la partita con accelerazioni potenti e un gioco aggressivo da fondo campo. Non è la prima volta che Neumayer raggiunge la finale in questo territorio, dopo il successo nel Challenger di Vicenza dello scorso maggio e la finale a Cordenons nel 2023. Lajovic invece vanta una lunga esperienza e arriva alla seconda finale stagionale dopo quella di Sassuolo. Il pubblico potrà assistere a questa sfida domenica 10 agosto alle 18:00 sul centrale SerenaManiva.

Statistiche comparative e forma dei protagonisti a Cincinnati

Domenica 10 agosto vede scendere in campo a Cincinnati quattro tennisti italiani: Luciano Darderi, Luca Nardi, Jasmine Paolini e Lucia Bronzetti. Analizziamo la loro situazione:

Jasmine Paolini affronta Maria Sakkari , greca testa di serie numero 7. I precedenti sorridono a Sakkari, ma secondo i dati attuali i pronostici si sono leggermente spostati a favore dell’italiana, che viene considerata favorita da diversi operatori.

affronta , greca testa di serie numero 7. I precedenti sorridono a Sakkari, ma secondo i dati attuali i pronostici si sono leggermente spostati a favore dell’italiana, che viene considerata favorita da diversi operatori. Luciano Darderi si trova di fronte all’argentino Francisco Comesana . Entrambi condividono origini argentine e si prevede una sfida equilibrata, anche se le quote danno un leggero vantaggio a Comesana.

si trova di fronte all’argentino . Entrambi condividono origini argentine e si prevede una sfida equilibrata, anche se le quote danno un leggero vantaggio a Comesana. Luca Nardi sfiderà il canadese Denis Shapovalov . Nardi parte sfavorito secondo la maggior parte dei bookmakers, ma alcuni operatori risultano più fiduciosi sulle sue possibilità.

sfiderà il canadese . Nardi parte sfavorito secondo la maggior parte dei bookmakers, ma alcuni operatori risultano più fiduciosi sulle sue possibilità. Lucia Bronzetti affronterà la russa Daria Kasatkina, con quest’ultima ampiamente favorita dalle statistiche e dalle quote.

La giornata si prospetta densa di incontri impegnativi per gli italiani, con la possibilità di ribaltare le previsioni del mercato.

Quote principali disponibili per gli incontri di Cincinnati

Le principali piattaforme di scommesse italiane, come Goldbet, Lottomatica e Sisal, hanno pubblicato le quote per i match di domenica 10 agosto a Cincinnati. Di seguito una panoramica:

Match Favorito Quote Vittoria Favorito Quote Vittoria Sfidante Paolini vs Sakkari Paolini 1.80 – 2.00 2.00 – 2.20 Darderi vs Comesana Comesana 1.70 – 1.90 2.10 – 2.30 Nardi vs Shapovalov Shapovalov 1.25 – 1.26 3.70 – 3.90 Bronzetti vs Kasatkina Kasatkina 1.20 – 1.25 4.00 – 4.30

Le oscillazioni tra i vari operatori riflettono l’incertezza di alcuni incontri, soprattutto per quanto riguarda i match di Paolini e Darderi, dove la differenza tra le due atlete non è marcata. Per Nardi e Bronzetti, invece, le quote vedono nettamente favoriti i rispettivi avversari.

Tendenze e curiosità numeriche dei tornei

Alcune curiosità emergono dalle statistiche raccolte:

Lukas Neumayer ha raggiunto due finali Challenger nel Nord-Est italiano negli ultimi tre mesi, confermando una particolare sintonia con questa zona geografica.

ha raggiunto due finali Challenger nel Nord-Est italiano negli ultimi tre mesi, confermando una particolare sintonia con questa zona geografica. Dusan Lajovic si conferma come uno dei giocatori più solidi del circuito cadetto, con undici finali Challenger in carriera.

si conferma come uno dei giocatori più solidi del circuito cadetto, con undici finali Challenger in carriera. Tra gli italiani, Jasmine Paolini risulta l’unica favorita secondo le quote, nonostante i precedenti avversi con Sakkari .

risulta l’unica favorita secondo le quote, nonostante i precedenti avversi con . La presenza contemporanea di quattro italiani nei tabelloni principali di Cincinnati rappresenta un segnale di crescita per il tennis azzurro, sia maschile che femminile.

In conclusione, la giornata di domenica 10 agosto si preannuncia ricca di incontri di rilievo, tra finali Challenger e sfide di prestigio nei principali tornei ATP e WTA. I dati e le quote dei bookmakers offrono un quadro dettagliato delle attese, ma come sempre nel tennis, il campo potrà riservare sorprese.