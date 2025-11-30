Statistiche e quote Arezzo-Sambenedettese: confronto deciso

Arezzo e Sambenedettese si affrontano per la 16^ giornata del Girone B di Serie C, in programma domenica 30 novembre alle ore 14:30. La sfida mette di fronte due realtà con obiettivi e stati di forma opposti: i padroni di casa guidano la classifica, mentre i marchigiani cercano riscatto in un momento delicato della stagione. L’interesse per questo incontro è elevato sia per la posizione delle squadre che per le statistiche che stanno caratterizzando il campionato.

La capolista Arezzo cerca conferme contro Sambenedettese

La situazione di classifica e il rendimento recente pongono i riflettori su Arezzo, formazione che sta vivendo un periodo estremamente positivo. Dopo la sconfitta interna dello scorso 19 settembre contro il Guidonia Montecelio, la squadra allenata da Cristian Bucchi ha collezionato una serie impressionante di risultati: 8 vittorie e 2 pareggi, mantenendo così la vetta della classifica e dimostrando solidità e continuità. L’ultimo successo sul campo dell’Ascoli, firmato da Pattarello e Chierico, conferma la fase brillante degli amaranto, capaci di imporsi anche in trasferte impegnative. L’unica nota negativa è arrivata dall’eliminazione ai rigori in Coppa Italia contro il Latina, segno comunque di una tenuta difensiva importante in un match terminato 0-0 nei tempi regolamentari.

Di fronte c’è una Sambenedettese in crisi di risultati e di identità. I marchigiani non vincono in campionato da sette partite (3 pareggi e 4 sconfitte nel periodo più recente), mentre in Coppa Italia sono stati eliminati dall’Union Brescia. La recente separazione con l’allenatore Ottavio Palladini e il passaggio a Marco Mancinelli (ad interim) testimoniano una fase di transizione, complicata da una classifica che inizia a farsi preoccupante.

Statistiche comparative: andamento e precedenti delle due squadre

Arezzo non perde da oltre due mesi in campionato.

non perde da oltre due mesi in campionato. La squadra ha ottenuto 8 vittorie e 2 pareggi nelle ultime 10 giornate.

L’attacco amaranto si è dimostrato efficace, mentre la difesa ha concesso poco, come dimostra lo 0-0 in coppa con il Latina.

Sambenedettese è a secco di vittorie da sette partite di campionato.

è a secco di vittorie da sette partite di campionato. I marchigiani hanno raccolto solo tre pareggi nelle ultime quattro gare, con una sola sconfitta in questo periodo.

L’ultima vittoria risale a inizio ottobre, seguita da una serie di risultati altalenanti.

Nei precedenti più recenti, Arezzo si è spesso imposto sia in casa che in trasferta, mentre la Sambenedettese fatica a trovare continuità nei risultati fuori casa.

Quote principali: il valore dei mercati sulle lavagne dei bookmaker

I bookmaker, come Snai, indicano una netta preferenza per il successo dei padroni di casa. Le quote principali offerte sono:

Esito Finale Quota 1 (Arezzo) 1.35 X (Pareggio) 4.25 2 (Sambenedettese) 7.75

Queste cifre riflettono la differenza di rendimento tra le due squadre e il momento favorevole dell’Arezzo. Il segno 1 è considerato molto probabile, mentre il successo esterno della Sambenedettese viene valutato come altamente improbabile. Anche il pareggio rappresenta un’opzione meno attesa, alla luce delle statistiche recenti.

Tendenze numeriche e curiosità: Arezzo solida, Sambenedettese in difficoltà

Arezzo ha segnato almeno un gol in ciascuna delle ultime 5 gare di campionato.

ha segnato almeno un gol in ciascuna delle ultime 5 gare di campionato. La formazione amaranto ha mantenuto la porta inviolata in 4 delle ultime 10 partite.

Sambenedettese ha subito gol in tutte le ultime 6 trasferte.

ha subito gol in tutte le ultime 6 trasferte. I marchigiani hanno registrato 3 pareggi a reti basse nelle ultime 4 partite.

Da segnalare la capacità dell’Arezzo di mantenere un rendimento elevato sia in casa che in trasferta, mentre la Sambenedettese mostra una certa difficoltà a trovare la via del gol, specie contro difese organizzate.

La sfida tra Arezzo e Sambenedettese mette in palio punti pesanti per la classifica e propone un interessante confronto tra una delle squadre più solide del girone e una formazione in cerca di rilancio. Le statistiche e le quote dei bookmaker fotografano il momento delle due compagini e offrono uno spaccato chiaro sulle difficoltà e sulle potenzialità viste finora in stagione.