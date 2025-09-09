Statistiche e quote aggiornate: Norvegia-Moldavia, Francia-Islanda

Le qualificazioni ai Mondiali 2026 entrano nel vivo il 9 settembre 2025 con due incontri attesi: Norvegia-Moldavia e Francia-Islanda. Questi match assumono particolare rilevanza non solo per i rispettivi gironi, ma anche per l’Italia, coinvolta nello stesso gruppo della Norvegia. Analizziamo i dati statistici e le principali quote offerte dai bookmaker per comprendere lo stato di forma delle squadre e le aspettative degli operatori.

Norvegia-Moldavia: analisi dell’incontro e aspettative in campo

Norvegia e Moldavia si sfidano a Oslo in un match che, sulla carta, vede nettamente favoriti i padroni di casa. La Norvegia arriva da una striscia positiva, avendo vinto tutte le ultime quattro partite tra marzo e giugno e sognando un ritorno al Mondiale dopo oltre vent’anni, l’ultima partecipazione risale infatti al 1998. L’andata è stata a senso unico, con una vittoria norvegese per 5-0 sul campo della Moldavia. La Moldavia si presenta con zero punti in quattro gare, reduce da una pesante sconfitta per 0-4 contro Israele. Per i moldavi, il compito di ottenere punti in trasferta appare come una vera impresa, ma la squadra guidata da Serghei Cleșcenco proverà comunque a essere propositiva.

Francia-Islanda: confronto di forma e precedenti recenti

Nel girone D, Francia e Islanda si affrontano dopo aver entrambe vinto il match d’esordio. La Francia di Didier Deschamps ha superato l’ostacolo Ucraina in trasferta con un secco 2-0, mentre l’Islanda ha dominato l’Azerbaigian con un netto 5-0. Tuttavia, l’impegno contro la Francia rappresenta un salto di qualità per l’Islanda, che storicamente fatica contro le grandi del continente. La Francia, già proiettata verso la qualificazione, punta a consolidare la propria leadership nel girone e può contare su una rosa di alto livello, con Kylian Mbappé pronto a guidare l’attacco.

Ultimi cinque incontri Norvegia: 4 vittorie, 1 sconfitta

4 vittorie, 1 sconfitta Ultimi cinque incontri Moldavia: 0 vittorie, 5 sconfitte

0 vittorie, 5 sconfitte Ultimi cinque incontri Francia: 5 vittorie

5 vittorie Ultimi cinque incontri Islanda: 3 vittorie, 2 sconfitte

Le principali quote dei bookmaker per Norvegia-Moldavia e Francia-Islanda

Le quote dei principali operatori evidenziano un forte sbilanciamento a favore delle favorite. Per Norvegia-Moldavia, il successo dei padroni di casa è quotato a 1,05, il pareggio a 13 e la vittoria esterna della Moldavia addirittura a 33. In Francia-Islanda, le possibilità di vittoria della Francia sono valutate a 1,09, il pareggio a 10 e il successo islandese a 25. Queste quotazioni sottolineano la distanza tecnica tra le squadre e la scarsa fiducia degli operatori nelle possibilità di sorpresa.

Partita 1 X 2 Norvegia-Moldavia 1,05 13 33 Francia-Islanda 1,09 10 25

Tendenze, curiosità numeriche e dati salienti

Alcuni dati statistici emergono con chiarezza dall’analisi dei match:

Norvegia ha segnato almeno tre reti in tutte le ultime quattro partite delle qualificazioni.

ha segnato almeno tre reti in tutte le ultime quattro partite delle qualificazioni. Moldavia non è ancora riuscita a segnare né a ottenere punti nel girone.

non è ancora riuscita a segnare né a ottenere punti nel girone. Francia ha mantenuto la porta inviolata nelle ultime cinque gare ufficiali.

ha mantenuto la porta inviolata nelle ultime cinque gare ufficiali. Islanda ha ottenuto la sua vittoria più ampia contro l’Azerbaigian, ma contro la Francia ha storicamente trovato grande difficoltà a segnare.

Inoltre, le probabili formazioni vedono la presenza di diversi giocatori di spicco: in Norvegia spiccano Haaland e Odegaard, mentre nella Francia i riflettori sono puntati su Mbappé e Maignan. Entrambe le squadre favorite utilizzano moduli offensivi, rispettivamente 4-3-3 e 4-2-3-1, a conferma della volontà di imporre il proprio gioco.

In sintesi, la giornata del 9 settembre 2025 si presenta ricca di spunti statistici e analitici, con Norvegia e Francia chiamate a confermare il loro ruolo di favorite nei rispettivi incontri. Le quote dei bookmaker riflettono chiaramente la differenza di valore tra le formazioni in campo, mentre i dati recenti sottolineano le ambizioni e le difficoltà delle squadre meno accreditate.